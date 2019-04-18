18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева опубликовала фото с дочерью: «Год назад. Знать свой изъян — первый шаг к здоровью. Спасибо Судьбе за все».

Виктория Дайнеко показала силу макияжа: «В это сложно поверить, но на этих 2х фото один человек! С разницей в 2 часа. До мейка (без фильтров и фейстюна) ну и после».

Любовь Успенская показала фото из архива: «Это фото навеяло мне воспоминания о моем приезде в Москву для съёмок клипа «Кабриолет». Именно тогда я познакомилась с замечательной Галиной Брежневой. Она была настолько простой и лёгкой в общении, что было сложно поверить , что она - дочь Генерального Секретаря Леонида Ильича Брежнева. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет».

Яна Поплавская попрощалась с Ириной Цывиной: