18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Умерла Ира Цывина. Все Утро я думаю о том , как изменилась Ирина жизнь после ухода Евгения Александровича Евстигнеева, он как будто закрывал ее собой от всех превратностей , безумно любил и берёг ..... Потом все было наполнено постоянными проблемами, ударами судьбы . Счастливой ее назвать было нельзя. Не осуждайте , не пишите плохого, потому что нельзя судить человека, которого вы не знали ,часто зритель видит только «обложку» порой неприглядную .Не все способны быть сильными, многие падают под ударами судьбы и не могут подняться . Иры больше нет #жизньисмертьвсегдарядом #иринацывина #вспомним #актриса #простоженщина
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram