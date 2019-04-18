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18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Иосифа Пригожина

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Иосиф Пригожин показал забавное фото с празднования дня рождения Валерии.

Иван Ургант сделал серьезное селфи в лифте: «41».

Наталья Подольская встретилась с давним другом: «С народным артистом Оганезовым Левоном Саркисовичем не соскучишься».

Максим Галкин выразил восхищение супругой: «Какой концерт! Какая песня! У меня нет слов. Спасибо, Алла»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились «покорять Тенерифе».

Андрей Григорьев-Апполонов отправился с коллегами в «культурную столицу» Турции: «Стамбул — город контрастов! Не был здесь 25 лет! Вообще не разочаровал».

Лена Темникова опубликовала забавное видео с подросшей дочкой.

Кормить птиц- доброе дело.

Публикация от Саша 🥝 (@mamalenaisasha)

Дарья Мороз тоже показала милый «бумеранг»: «Кое-кто напутешествовался и полетел вместе с мамой домой!!»

Лариса Гузеева опубликовала фото с дочерью: «Год назад. Знать свой изъян — первый шаг к здоровью. Спасибо Судьбе за все».

Виктория Дайнеко показала силу макияжа: «В это сложно поверить, но на этих 2х фото один человек! С разницей в 2 часа. До мейка (без фильтров и фейстюна) ну и после».

Любовь Успенская показала фото из архива: «Это фото навеяло мне воспоминания о моем приезде в Москву для съёмок клипа «Кабриолет». Именно тогда я познакомилась с замечательной Галиной Брежневой. Она была настолько простой и лёгкой в общении, что было сложно поверить , что она - дочь Генерального Секретаря Леонида Ильича Брежнева. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет».

Яна Поплавская попрощалась с Ириной Цывиной:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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