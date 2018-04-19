18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев поделился фотографией с дочкой: «С ДОБРЫМ УТРОМ! ПОСМОТРИ, ДОЧА, КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!»
Дима Билан поздравил маму: «Мама сегодня празднует свой день рождения!!! Мамульчик, уже все сказал тебе лично!!! Мы, твои дети, всегда рядом с тобой!!! Любиииииииим!!!!»
Кирилл Сафонов поздравил любимую: «Вчера нам стукнуло восемь счастливых лет!»
Мама Тимати поделилась забавной фотографией внучки: «Весна идет! Весне дорогу!»
Лера Кудрявцева показала фото с лемуром и пожелала хорошего дня:
Рози Хантингтон-Уайтли показала, какой она была в детстве.
Алена Хмельницкая показала архивное фото: «Школа-Студия МХАТ! Курс 88-92 г. Катя Семенова, Илья Рыбаков, Леша Шадхин, Милорадова Инна и я!!»
Наталья Сенчукова поделилась селфи с подругой: «Сегодня на программе "Прямой эфир" у Малахова с Ириной Салтыковой».
Анна Хилькевич тоже поделилась «парным» снимком: «Год выдается очень урожайный))) снялась сегодня вместе с подругой по положению Анной Цукановой-Котт в ее арт-проекте. Кайф, Аннет))) мне очень нравится то, что ты создаешь».
Лариса Гузеева поделилась патриотическим настроением: «Я никогда такой красоты не видела! Я не понимала этой русской тоски по берёзкам! Господи, спасибо!»
Любовь Толкалина балуется пышками в любимом городе.
Ирина Патлах показала, как отдыхает Сосо Павлиашвили: «Шалом!!!»
Валерия показала фото с с детьми: «Мои три "А" так трогательно меня поздравили. Горжусь, что у меня выросли такие дети: умные, красивые, самостоятельные, целеустремленные, а подарок, который они мне подарили, просто заставил прослезиться. Люблю вас, мои сладкие!»
Надежда Грановская похвасталась растяжкой:
Зара исполнила мечту детства: «Я познакомилась с легендарным Хрюшей!!! Какой же он классный! Осталось встретиться со Степашкой, Филей и Каркушей! И счастью не будет предела! Кстати, получилась добрая и веселая программа!»
Фото: instagram