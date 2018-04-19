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18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев поделился фотографией с дочкой: «С ДОБРЫМ УТРОМ! ПОСМОТРИ, ДОЧА, КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!»

Дима Билан поздравил маму: «Мама сегодня празднует свой день рождения!!! Мамульчик, уже все сказал тебе лично!!! Мы, твои дети, всегда рядом с тобой!!! Любиииииииим!!!!»

Кирилл Сафонов поздравил любимую: «Вчера нам стукнуло восемь счастливых лет!»

Мама Тимати поделилась забавной фотографией внучки: «Весна идет! Весне дорогу!»

Лера Кудрявцева показала фото с лемуром и пожелала хорошего дня:

Рози Хантингтон-Уайтли показала, какой она была в детстве.

Алена Хмельницкая показала архивное фото: «Школа-Студия МХАТ! Курс 88-92 г. Катя Семенова, Илья Рыбаков, Леша Шадхин, Милорадова Инна и я!!»

Наталья Сенчукова поделилась селфи с подругой: «Сегодня на программе "Прямой эфир" у Малахова с Ириной Салтыковой».

Анна Хилькевич тоже поделилась «парным» снимком: «Год выдается очень урожайный))) снялась сегодня вместе с подругой по положению Анной Цукановой-Котт в ее арт-проекте. Кайф, Аннет))) мне очень нравится то, что ты создаешь».

Лариса Гузеева поделилась патриотическим настроением: «Я никогда такой красоты не видела! Я не понимала этой русской тоски по берёзкам! Господи, спасибо!»

Любовь Толкалина балуется пышками в любимом городе.

Ирина Патлах показала, как отдыхает Сосо Павлиашвили: «Шалом!!!»

Валерия показала фото с с детьми: «Мои три "А" так трогательно меня поздравили. Горжусь, что у меня выросли такие дети: умные, красивые, самостоятельные, целеустремленные, а подарок, который они мне подарили, просто заставил прослезиться. Люблю вас, мои сладкие!»

Надежда Грановская похвасталась растяжкой:

Зара исполнила мечту детства: «Я познакомилась с легендарным Хрюшей!!! Какой же он классный! Осталось встретиться со Степашкой, Филей и Каркушей! И счастью не будет предела! Кстати, получилась добрая и веселая программа!»

Фото: instagram

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