18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Рози Хантингтон-Уайтли показала, какой она была в детстве.

Алена Хмельницкая показала архивное фото: «Школа-Студия МХАТ! Курс 88-92 г. Катя Семенова, Илья Рыбаков, Леша Шадхин, Милорадова Инна и я!!»

Наталья Сенчукова поделилась селфи с подругой: «Сегодня на программе "Прямой эфир" у Малахова с Ириной Салтыковой».

Анна Хилькевич тоже поделилась «парным» снимком: «Год выдается очень урожайный))) снялась сегодня вместе с подругой по положению Анной Цукановой-Котт в ее арт-проекте. Кайф, Аннет))) мне очень нравится то, что ты создаешь».

Лариса Гузеева поделилась патриотическим настроением: «Я никогда такой красоты не видела! Я не понимала этой русской тоски по берёзкам! Господи, спасибо!»

Любовь Толкалина балуется пышками в любимом городе.

Ирина Патлах показала, как отдыхает Сосо Павлиашвили: «Шалом!!!»

Валерия показала фото с с детьми: «Мои три "А" так трогательно меня поздравили. Горжусь, что у меня выросли такие дети: умные, красивые, самостоятельные, целеустремленные, а подарок, который они мне подарили, просто заставил прослезиться. Люблю вас, мои сладкие!»