18-19 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувшие выходные православные христиане отмечали праздник Крещения Господня, или Богоявление, когда Иисус принял крещение от Иоанна Предтечи в водах Иордана. В своих блогах знаменитости поздравили подписчиков с этим церковным праздником и показали, как провели его.