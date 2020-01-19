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18-19 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Погребняк

Фото: Instagram Марии Погребняк

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В минувшие выходные православные христиане отмечали праздник Крещения Господня, или Богоявление, когда Иисус принял крещение от Иоанна Предтечи в водах Иордана. В своих блогах знаменитости поздравили подписчиков с этим церковным праздником и показали, как провели его.

Если бы за самое необычное Instagram-поздравление с Крещением давали премию, то лауреатом мог бы стать Илья Глинников. «Сходил к другу @aleksandrilyinjr на концерт😅 #планломоносова P.S.Поздравляю всех с Крещением! #крещение #19», – написал актер.

Старший сын Марии Кожевниковой появился на свет 19 января. По негласной традиции многодетная мама поздравила наследника в блоге.

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В этот Великий День, Крещение Господне, родился замечательный мальчик, наш первенец - Иоанн. И как через Крещение человек становится членом Церкви, так и мы с мужем 19 января через рождения ребёнка, стали полноценной семьей. Родившись в этот Светлый Праздник , наш сын сам выбрал себе имя, чего я, честно сказать, так и не смогла сделать за 9 месяцев беременности. Иван , казалось бы, самое популярное имя у нас в России, а оно не приходило ко мне в голову, точнее не западало в мое сердце, сейчас же без этого имени, не могу прожить ни дня. Наш светлый мальчик, наш источник жизненной энергии в прямом и переносном смысле этого слова! Вечный двигатель, который даже показал анализ крови, нам предложили Ваню отдать на бег с максимально длинными дистанциями 🙈 У трудяжки иногда по 7 тренировок в неделю и дома все равно ещё тренируется 😅 я даже хотела сделать эксперимент и не укладывать сына спать, когда-то «батарейка» должна заряжаться, но так и не случилось, относительный режим побеждает и Ивашка, всегда нехотя, отправляется спать. Уж прости меня сынок , что заставляю 😅 Ты удивительный ребёнок, который учит меня не только быть мамой, но и каждый день я узнаю что -то новое про бытиё и вселенную. Ты порой знаешь то, что я в свои 35 ещё не знала, я не стесняюсь этого, а радуюсь за тебя, что в свои 6 лет ты растешь таким любознательным и с феноменальной памятью, это явно от папы передалось 😅 Не знаю, кем ты вырастешь, сфера твоих мечт и желаний просто огромна, от космоса и далеких планет 🚀 , типа МакеМаке, до реальной победы на Чемпионате Мира по футболу ⚽️ 🏆 ... но я молюсь и прикладываю все усилия, чтобы ты был просто счастливым человеком! 🙌🏻 Решать исключительно тебе, я противник родительских проекций в отношении детей. Мы с папой во всем и всегда тебя поддержим!!! Главное для нас, это каждый день видеть твою улыбку, слышать твой звонкий голос и доказательную базу твоих хулиганств и идти вместе по жизни, неважно 6 лет тебе или 106 ! Да, мы собираемся с папой жить очень долго и счастливо, чего и тебе, наша Любовь, желаем. Будь наш мальчик, многая и благая лета!🙏🏻 @ivanbromaksbrovasilek ❤️

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Подписчики восхитились сходством Сати Спиваковой и ее дочери, которая также отмечала день рождения в эти выходные.

Айза Анохина поделилась своим детским фото, а Ирина Гринева показала, как выглядела 23 года назад.

Анна Хилькевич поделилась экстремальным видео из аквапарка.

Стас Пьеха, Алексей Ягудин, Ирина Дубцова и другие звезды продолжают дразнить подписчиков отпускными фото и видео.

Роман Костомаров с женой и дочкой зажигательно станцевали на берегу океана.

А Татьяна Навка с дочкой Надей даже на отдыхе не забывают о спорте.

Екатерина Волкова показала фотографии с празднования своего дня рождения.

Маленький Степа Безруков подыграл папе на бубне.

А Игорь Крутой устроил музыкальное представление с внучкой Дэми.

В подготовке к новому танцевальному конкурсу Ирина Пегова превратилась в «Чудо в страусиновых перьях !!!!!».

Нюша поделилась новым нежным фото с мужем.

Маргарита Симоньян поделилась своим секретом похудения.

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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