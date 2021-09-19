18-19 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @korikova_official/Instagram
Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова впервые после долгого перерыва появилась в социальных сетях. Елена опубликовала фото с отдыха на природе. Актриса редко снимается и предпочитает вести закрытый образ жизни.
Сергей Безруков выложил селфи с Никитой Пресняковым и Александром Созоновым с премьеры спектакля «Безымянная звезда».
Певица Валерия радуется тому, что они с мужем Иосифом Пригожиным идут на завтрак вне дома. Обычно супруги предпочитают начинать свой день дома и нечасто выбираются завтракать в ресторан.
Дочь Гарика Харламова от Кристины Асмус 7-летняя Анастасия позирует в фартуке с принтом новой закусочной своего отца «Хот-дог Бульдог».
Павел Воля и Ляйсан Утяшева посетили прошедшую на выходных премию журнала GQ «Мужчина года». Юморист отметил, какое красивое платье выбрала его супруга для церемонии. «Выгуливал красавицу. Красавица выгуливала платье. Видели всех. Были очень рады».
Екатерина Варнава зажигает под хит Светланы Лободы «Твои глаза» в платье с перьями.
Филипп Киркоров поздравил оперную певицу и свою подругу Анну Нетребко с 50-летием нежным поцелуем. +С днём рождения, Богиня!»
Ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева позирует на завтраке в Италии с собаками и желает подписчикам отличных выходных.
Сергей Лазарев поделился редким фото с сыном в одинаковых толстовках.
Владимир Пресняков поет вместе с поклонниками свой хит «Стюардесса по имени Жанна» на концерте в Омске.
Тимур Родригез с супругой Анной отдыхает в Милане и делится селфи на фоне одной из главных достопримечательностей города Галереи Виктора Эммануила II.
Павел Деревянко навестил северную столицу Санкт-Петербург и отметил, что погода в городе достаточно прохладная.
Влад Топалов рассказал, что его суббота началась в 5 утра и настроил подписчиков на продуктивный лад.
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась фото с коллегой Михаилом Галустяном с хештегом «работа». Видимо скоро нас ждет новый совместный проект артистов.
Фото и видео: Instagram