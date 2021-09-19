18-19 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Гарика Харламова от Кристины Асмус 7-летняя Анастасия позирует в фартуке с принтом новой закусочной своего отца «Хот-дог Бульдог».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева посетили прошедшую на выходных премию журнала GQ «Мужчина года». Юморист отметил, какое красивое платье выбрала его супруга для церемонии. «Выгуливал красавицу. Красавица выгуливала платье. Видели всех. Были очень рады».

Екатерина Варнава зажигает под хит Светланы Лободы «Твои глаза» в платье с перьями.