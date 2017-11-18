18-19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Юлия Барановская с детьми приняла участие в «показе мод» в гостях у Дедушки Мороза в Великом Устюге, а Олег Газманов показал забавное фото из Сергиева Посада.
Я в Сергиеве Посаде! В 18-00 сольник. Кто не успел, тот опоздал!Всем хорошего вечера! #газманов #Моиясныедни
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
У кота Анастасии Волочковой «реально нереальная нирвана», пока его хозяйка прыгает на скакалке.
Волочкова на скакалке.💃🏼 Прекрасная нагрузка на все мышцы! @zebra_novahoff #анастасияволочкова #зебрафитнес #волочкова #балет #спорт
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Симона Юнусова выложила трогательное видео встречи Тимати с дочерью после разлуки.
Тина Канделаки поинтересовалась у фолловеров, о чем думает во время тренировки: «Угадайте, о чем я думаю🙈». Виктория Дайнеко показала отрывок из репетиции новых танцевальных номеров, а Ани Лорак с нетерпением ждет премьеру своего нового клипа.
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
Дарья Мельникова опубликовала редкий кадр с супругом Артуром Смольяниновым. Юлия Ковальчук продемонстрировала новое рабочее место, а Алла Довлатова поделилась кадром с прогулки с дочерьми.
Любовь Толкалина побывала на выставке финского дизайна, Светлана Бондарчук примерила «красную шапочку», а Олеся Судзиловская публикует заметки из путешествия по Индии.
Тадж-Махал! Двигались медленно, дыхание перехватывало!.. #tajmahal (Скамейка с видом на мавзолей и мечеть, вошла в историю после посещения Тадж-Махала принцессой Дианой.) Сооружение потрясает своими величием, масштабностью, белизной! Великолепной работы ворота, восхитительная мозаика из полудрагоценных камней, (игру и смену света наблюдаешь при малейшем движении), чудесный сад с вековыми деревьями, действующая мечеть и мечеть, построенная для симметрии. Вообще симметрия - отличительная черта Тадж-Махала. Лишь могила самого падишаха, построившего мавзолей для своей жены Мумтаз-Махал, а позже упокоившегося здесь же, находится слева от центра,- нахождения могилы возлюбленной. Справа от её могилы ничего нет... (Внутри мавзолея снимать запрещено). #индия #агра #олесясудзиловская #актриса #india #agra #таджмахал
Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya)
Курбан Омаров показал своих детей: «Моя туса», а Екатерина Вилкова показала своих детей Петра и Павлу. Сергей Лазарев улетел на гастроли в Тольятти, а Саша Плющенко с папой — в Братиславу.