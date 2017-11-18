Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Барановская с детьми приняла участие в «показе мод» в гостях у Дедушки Мороза в Великом Устюге, а Олег Газманов показал забавное фото из Сергиева Посада.

Я в Сергиеве Посаде! В 18-00 сольник. Кто не успел, тот опоздал!Всем хорошего вечера! #газманов #Моиясныедни Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Ноя 19 2017 в 5:37 PST

У кота Анастасии Волочковой «реально нереальная нирвана», пока его хозяйка прыгает на скакалке.

Волочкова на скакалке.💃🏼 Прекрасная нагрузка на все мышцы! @zebra_novahoff #анастасияволочкова #зебрафитнес #волочкова #балет #спорт Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 19 2017 в 4:11 PST

Симона Юнусова выложила трогательное видео встречи Тимати с дочерью после разлуки.

Публикация от simona280 (@simona280) Ноя 19 2017 в 1:32 PST

Тина Канделаки поинтересовалась у фолловеров, о чем думает во время тренировки: «Угадайте, о чем я думаю🙈». Виктория Дайнеко показала отрывок из репетиции новых танцевальных номеров, а Ани Лорак с нетерпением ждет премьеру своего нового клипа.

Угадайте о чем я думаю🙈 Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Ноя 19 2017 в 2:39 PST

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Ноя 18 2017 в 10:44 PST

Дарья Мельникова опубликовала редкий кадр с супругом Артуром Смольяниновым. Юлия Ковальчук продемонстрировала новое рабочее место, а Алла Довлатова поделилась кадром с прогулки с дочерьми.

Любовь Толкалина побывала на выставке финского дизайна, Светлана Бондарчук примерила «красную шапочку», а Олеся Судзиловская публикует заметки из путешествия по Индии.

Публикация от VR (@a030aa) Ноя 18 2017 в 5:19 PST