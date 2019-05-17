18-19 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Семенович показала фото со Стасом Костюшкиным: «Мы полетели радовать народ в Краснодаре».

Дима Билан показал неизвестное фото с Сергеем Лазаревым: «Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняется каждый день, есть только один путь - расти в собственном профессионализме».

Юлия Высоцкая поделилась нежностью: «Утро! Дождь! Кофе! #побежали #проснуласьулыбнулась #погнали».

Анна Хилькевич поделилась домашней фотографией: «Доброго утречка) вот вам самые настоящие бутики с сыром от самой настоящей меня. Делаем ставки — сколько лишних кг я привезу от бабушки?!»

Екатерина Стриженова с дочкой сходили в театр: «В Театре Наций мюзикл "Стиляги"! #стиляги, как история молодых, как вызов без страха и границ под песни Гарика Сукачева, Андрея Макаревича, Сергея Галанина и группы Чайф».