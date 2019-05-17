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18-19 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Димы Билана

Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Анна Семенович показала фото со Стасом Костюшкиным: «Мы полетели радовать народ в Краснодаре».

Дима Билан показал неизвестное фото с Сергеем Лазаревым: «Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняется каждый день, есть только один путь - расти в собственном профессионализме».

Юлия Высоцкая поделилась нежностью: «Утро! Дождь! Кофе! #побежали #проснуласьулыбнулась #погнали».

Анна Хилькевич поделилась домашней фотографией: «Доброго утречка) вот вам самые настоящие бутики с сыром от самой настоящей меня. Делаем ставки — сколько лишних кг я привезу от бабушки?!»

Екатерина Стриженова с дочкой сходили в театр: «В Театре Наций мюзикл "Стиляги"! #стиляги, как история молодых, как вызов без страха и границ под песни Гарика Сукачева, Андрея Макаревича, Сергея Галанина и группы Чайф».

Денис Клявер показал фото с Юрием Стояновым: «Всем воскресный привет от Юрия Николаевича. У него все по-прежнему) Молод, на позитиве и по-модному одет».

Наталья Сенчукова показала свое детское фото: «С Днем Пионерии! Прекрасная детская пора!!!» — и сценку, как муж ест эклеры.

Ксения Собчак показала подросшего Платона. Галина Юдашкина — тоже: «Этот мистер был безумно счастлив морю и песку, особенно когда хочется все попробовать на вкус».

Лена Захарова показала милое фото с Хрюшей и Филей: «Не смогла удержаться от селфи с героями детства! И мы даже смогли пообщаться. Хорошего всем настроения!»

Лера Кудрявцева поделилась позитивом: «Каждый месяц в полнолуние здесь на пляже собираются люди для медитации. Шум океана, свежий воздух, расслабляющая музыка. Как нам этого не хватает! Будьте все счастливы, пожалуйста».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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