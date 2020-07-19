18-19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нино Нинидзе, отпраздновавшая на этой неделе свое 29-летие, поделилась несколькими послепраздничными мыслями: «Лучше поздно, чем... стукнуло 29! Так интересно, я впервые начала обращать внимание на то, что мне желают и какими словами меня выделяют... и большинство говорили одно и то же! Мои любимые.. спасибо за каждое слово и за то, как крепко вы держите мою руку! Этот год был невероятным для меня. Я никогда даже и представить себе не могла, такой амплитуды разных событий в своей жизни. А самое крутое, что я начала слышать и учиться каждый день, не потакать своим страхам».