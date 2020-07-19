18-19 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@grishaevanonna
Звезды продолжают радоваться возвращению жизни в привычную колею. Лолита Милявская побывала на дне рождения своего друга и поделилась с фолловерами своими эмоциями: «Первый раз вышла на ДР к близкому другу)! Серёжа Саидов, сколько лет, сколько зим)! И Весна Всегда»
В минувшую пятницу Диана Арбенина провела первый посткарантинный офлайн-концерт на большой сцене. Появление певицы было фееричным – на площадку Диана приехала на своем мотоцикле Harley-Davidson. «У моего отца была мечта промчать из рязани во владивосток. так и осталась мечтой. я преклоняюсь перед этим мужественным великодушным и добрым человеком. он хирург и всю жизнь спасал людей. он благословил меня на побег из магадана в питер в 1993 году. и кто знает если бы не он что могло бы случиться и не случиться с моей музыкальной судьбой. вчерашний выезд на харлее - это моя благодарность отцу. за все», – подписала снимок с мероприятия Арбенина (прим. Passion.ru –– орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены).
Нонна Гришаева и Наталья Сенчукова опубликовали фото с любимыми супругами. Актерская чета посетила экскурсию по Сочи, а певица с мужем выступили на концерте: «Вчера были в Витебске на концерте!!! Первый раз после начала пандемии мы выступали на Большой сцене с огромным количеством зрителей!! Как это приятно».
Нино Нинидзе, отпраздновавшая на этой неделе свое 29-летие, поделилась несколькими послепраздничными мыслями: «Лучше поздно, чем... стукнуло 29! Так интересно, я впервые начала обращать внимание на то, что мне желают и какими словами меня выделяют... и большинство говорили одно и то же! Мои любимые.. спасибо за каждое слово и за то, как крепко вы держите мою руку! Этот год был невероятным для меня. Я никогда даже и представить себе не могла, такой амплитуды разных событий в своей жизни. А самое крутое, что я начала слышать и учиться каждый день, не потакать своим страхам».
В эти выходные Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов устроили подписчикам прогулку по Неаполю.
Поклонники Пелагеи узнали, что автором роскошных нарядов любимой певицы является ее мама, Светлана Ханова.
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Костюмы Пелагеи...ответ на ваши частые вопросы: с раннего Полиного детства, разрабатывает стиль, и делает своими руками, включая головные уборы, мама Света, как называют ее участники Голоса. Светлана Ханова - продюсер Пелагеи и всей группы. Профессиональный театральный режиссёр, педагог, музыкант. Создание костюмов - одно из направлений ее деятельности. Здесь - малая часть созданных ею сценических образов Пелагеи. #пелагея #пелагеятелегина #пелагеясергеевна #пелагеяханова #пелагеявернулась #пелагеямыстобой #пелагеяизраннего #пелагеюшка #пелагеяванлавнавсегда #пелагеяяфигею #пелагея_сергеевна #мамапелагеи #красота #русскийкостюм
Джинсовые шорты, базовая майка, белая ветровка, кепка и рюкзак – даже во время загородной прогулки Валерия остается стильной.
Младшая дочь Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян добралась до солнцезащитных очков. «Давно я охотилась за этими очками, и вот добыла наконец-то!» – подписала снимки Маро знаменитая мама. Ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» показала, как встречают утро ее муж и шестилетняя дочь Марьяна.
Историк моды Александр Васильев показал подписчикам нового «знакомого».
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Телеведущая Ольга Ушакова поздравила дочь с 13-летием.
Иван Янковский нашел свои детские фотографии, а Александр Серов показал редкие кадры с Игорем Крутым: «Недавно Игорь @igorkrutoy65 вспоминал стремительный взлёт нашего тандема в 1987 году, когда однажды утром после эфира песни «Мадонна» в программе «До и после полуночи» мы проснулись знаменитыми. А вот эти фото сделаны еще лет на десять пораньше. В то время мы с Игорем, сидя на лавочке, могли только мечтать о том, чтобы приехать в Москву и стать немного знаменитыми...».
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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