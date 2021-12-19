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18-19 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: @larisa.dolina.official/Instagram

Лариса Долина в роскошном черном платье с пайетками поделилась с подписчиками планами на декабрь. Одну из самых востребованных российских певиц ждут насыщенные рабочие будни и предновогодние концерты.

Жасмин показала стильный образ, примерив черный total look. Певица выбрала черные классические брюки, кроп-топ и кожаный пиджак, дополнив аутфит сумкой Yves Saint Laurent.

Екатерина Климова с сыновьями от Игоря Петренко и дочерью Лизой от Ильи Хорошилова посетила Большой театра и поделилась совместным фото.

Олег Газманов подарил дочери Марианне на 18-летие щенка и поделился трогательным видео. Подписчики отмечают, что судя по посту, Газманов купил собаку для себя. «Встречайте нового члена нашей семьи!!! Симба Олегович Газманов! Все счастливы».

Олег Газманов с собакой

Тем временем супруга артиста Марина Газманова готовится к Новому году и украшает елку в звездном доме в красном обтягивающем платье.

Анна Семенович поделилась детским фото и трогательно подписала снимок. «Так много хочется сказать себе в начале пути! Предостеречь от ошибок, где-то подложить соломку. Но без всех этих сложностей не было бы той меня, которой я стала сейчас!»

Владимир Кузьмин уже полностью оправился от последствий коронавируса и уже приступил к работе. Артист отметил, что только что вернулся с очередных гастролей.

Марина Зудина показала фото без макияжа. Вдова Олега Табакова позирует в белом халате и желает подписчикам прекрасного воскресенья.

Марина Зудина

Ксения Собчак в расслабленном повседневном образе проводит день с сыном Платоном от актера Максима Виторгана. «Сказали бы мне лет десять назад, что я буду работать «детским питстопом» - не поверила бы», — иронично подписала фото ведущая.

Лена Темникова радуется снежной зиме и ждет Нового года. Выпускница «Фабрики звезд» позирует на фоне деревьев в милом шарфе.

Марина Юдашкина демонстрирует сройную фигуру и отмечает День Израиля. Жена известного кутюрье Валентина Юдашкина выбрала для выхода костюм из черных брюк и белого пиджака.

Александр Ревва и Клава Кока зажигательно танцуют под новый совместный трек «Хочешь?» Певица впечатлила подписчиков необычным платьем со смелыми разрезами.

Александр Ревва и Клава Кока

Юля Савичева показала фото подросшей дочери. Певица рассказала, что Аня находится в Португалии и украшает елку к праздникам вместе с папой. А артистка занимается поисками подарков для родных.

Фото и видео: Instagram

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