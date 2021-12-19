18-19 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official/Instagram
Лариса Долина в роскошном черном платье с пайетками поделилась с подписчиками планами на декабрь. Одну из самых востребованных российских певиц ждут насыщенные рабочие будни и предновогодние концерты.
Жасмин показала стильный образ, примерив черный total look. Певица выбрала черные классические брюки, кроп-топ и кожаный пиджак, дополнив аутфит сумкой Yves Saint Laurent.
Екатерина Климова с сыновьями от Игоря Петренко и дочерью Лизой от Ильи Хорошилова посетила Большой театра и поделилась совместным фото.
Олег Газманов подарил дочери Марианне на 18-летие щенка и поделился трогательным видео. Подписчики отмечают, что судя по посту, Газманов купил собаку для себя. «Встречайте нового члена нашей семьи!!! Симба Олегович Газманов! Все счастливы».
Тем временем супруга артиста Марина Газманова готовится к Новому году и украшает елку в звездном доме в красном обтягивающем платье.
Анна Семенович поделилась детским фото и трогательно подписала снимок. «Так много хочется сказать себе в начале пути! Предостеречь от ошибок, где-то подложить соломку. Но без всех этих сложностей не было бы той меня, которой я стала сейчас!»
Владимир Кузьмин уже полностью оправился от последствий коронавируса и уже приступил к работе. Артист отметил, что только что вернулся с очередных гастролей.
Марина Зудина показала фото без макияжа. Вдова Олега Табакова позирует в белом халате и желает подписчикам прекрасного воскресенья.
Ксения Собчак в расслабленном повседневном образе проводит день с сыном Платоном от актера Максима Виторгана. «Сказали бы мне лет десять назад, что я буду работать «детским питстопом» - не поверила бы», — иронично подписала фото ведущая.
Лена Темникова радуется снежной зиме и ждет Нового года. Выпускница «Фабрики звезд» позирует на фоне деревьев в милом шарфе.
Марина Юдашкина демонстрирует сройную фигуру и отмечает День Израиля. Жена известного кутюрье Валентина Юдашкина выбрала для выхода костюм из черных брюк и белого пиджака.
Александр Ревва и Клава Кока зажигательно танцуют под новый совместный трек «Хочешь?» Певица впечатлила подписчиков необычным платьем со смелыми разрезами.
Юля Савичева показала фото подросшей дочери. Певица рассказала, что Аня находится в Португалии и украшает елку к праздникам вместе с папой. А артистка занимается поисками подарков для родных.
Фото и видео: Instagram