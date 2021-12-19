18-19 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Долина в роскошном черном платье с пайетками поделилась с подписчиками планами на декабрь. Одну из самых востребованных российских певиц ждут насыщенные рабочие будни и предновогодние концерты.

Жасмин показала стильный образ, примерив черный total look. Певица выбрала черные классические брюки, кроп-топ и кожаный пиджак, дополнив аутфит сумкой Yves Saint Laurent.

Екатерина Климова с сыновьями от Игоря Петренко и дочерью Лизой от Ильи Хорошилова посетила Большой театра и поделилась совместным фото.

Олег Газманов подарил дочери Марианне на 18-летие щенка и поделился трогательным видео. Подписчики отмечают, что судя по посту, Газманов купил собаку для себя. «Встречайте нового члена нашей семьи!!! Симба Олегович Газманов! Все счастливы».