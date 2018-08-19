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18-19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Евы Лонгории

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Как звезды провели эти выходные, читайте в нашем дайджесте.

В день своего 25-летия Милана Кержакова поделилась очередной порцией откровенных признаний: «Главное,что я вынесла за этот год — это осознание своей созависимости, той особенности, которая привела меня к тем самым удручающим последствиям. Думаю, многим знакомо это слово и многие понимают, о чем идет речь, но растолкую подробнее —созависимость — это абсолютная зависимость от другого человека, когда ты начинаешь жить его чувствами, его переживаниями, его радостями и горестями, в целом его жизнью. Обычно такой особенности подвержены те, кто не дополучил достаточное количество любви в детстве. Так произошло и со мной в случае с моим мужем, в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым, соответственно, я просто не знала, как жить дальше, когда это все закончилось, я не представляла, как жить своей собственной жизнью, когда я жила только его, и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Если бы мне ещё два года назад сказали о том,какой моя жизнь будет сегодня,то я вряд ли бы поверила. Но,на самом деле,я верю,что всё всегда складывается к лучшему и Бог не даёт нам испытаний больше,чем мы можем вынести. И,наверное,главное,что я вынесла за этот год - это осознание своей созависимости,той особенности,которая привела меня к тем самым удручающим последствиям. Думаю,многим знакомо это слово и многие понимают,о чем идёт речь,но растолкую подробнее - созависимость - это абсолютная зависимость от другого человека,когда ты начинаешь жить его чувствами,его переживаниями,его радостями и горестями,в целом его жизнью. Обычно такой особенности подвержены те,кто не дополучил достаточное количество любви в детстве. Так произошло и со мной в случае с моим мужем ,в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым,соответственно,я просто не знала , как жить дальше , когда это всё закончилось,я не представляла , как жить своей собственной жизнью,когда я жила только его,и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла. За время моей реабилитации меня учили работать с этим,в принципе жить самостоятельно,самой,не думать каждые 30 секунд о другом человеке,о его чувствах и мыслях,а думать о себе. И,надо сказать,наконец-то у меня это начало получаться,и я приняла все жизненные обстоятельства,хотя практически год я не хотела этого делать. Всё,что осталось теперь за моей спиной - это мой опыт , и пришло время двигаться дальше. Созависмость можно пережить,я это точно знаю,и,надеюсь,что я смогу приободрить сейчас тех,кто находится в подобной ситуации или взаимоотношениях. Так что сегодня мне 25 и все начинается заново 😜

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

Кристина Асмус и Татьяна Навка показали очаровательных дочек.

🧡

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Диана Арбенина поздравила всех фанатов «Ночных снайперов» с 25-летием проекта.

Юлия Высоцкая показала, как катается на велике.

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