18-19 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В день своего 25-летия Милана Кержакова поделилась очередной порцией откровенных признаний: «Главное,что я вынесла за этот год — это осознание своей созависимости, той особенности, которая привела меня к тем самым удручающим последствиям. Думаю, многим знакомо это слово и многие понимают, о чем идет речь, но растолкую подробнее —созависимость — это абсолютная зависимость от другого человека, когда ты начинаешь жить его чувствами, его переживаниями, его радостями и горестями, в целом его жизнью. Обычно такой особенности подвержены те, кто не дополучил достаточное количество любви в детстве. Так произошло и со мной в случае с моим мужем, в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым, соответственно, я просто не знала, как жить дальше, когда это все закончилось, я не представляла, как жить своей собственной жизнью, когда я жила только его, и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).