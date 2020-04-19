18-19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова рассказала о годовщине: «... муж по-прежнему носит мне по утрам кофе в постель... ☕️ Но сегодня с утра изменилась чашка. Принес не в моей, традиционной, огромной, желтой. В другой. Спрашиваю: «а к чему бы такие внезапные радикальные перемены в быту?» 🤪 Он говорит: «потому что сегодня - праздник!» Спрашиваю: «Пасха?» Говорит: «не только! Сегодня - день нашего первого свидания!» 💙💚💛❤️🧡💜 И точно! Так и есть! Я забыла🤦🏼‍♀️, а он вспомнил! Впрочем, чтобы унять было набежавшую у меня слезу умиления, Игорь добавил: « пей скорее, любовь моя, я подсыпал туда немного цианистого калия!» 😂

Короче, ржем по-прежнему. Как начали 24 года назад, так и не останавливаемся. Вчера у нас тоже дата, кстати, была. Крупная. Ровно месяц, как мы сели дома на самоизоляцию, и плавно перетекли с Москвой в карантин 😳 Но поскольку продолжаем ржать - все вроде неплохо. Короче, сплошные праздники и даты! С НАСТУПАЮЩИМ и всех вас от всех нас! #радостикарантина».