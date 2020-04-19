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18-19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Владимира Машкова

Фото: Instagram Владимира Машкова

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Барановская показала развлечения младшего сына: «И так 11 часов подряд БЕЗ ПЕРЕРЫВА 🤦‍♀️».

Марии Машковой исполнилось 35 лет. Актриса поделилась историей о найденном на чердаке дневнике, в котором «прогнозировала» свое будущее: «Пару месяцев назад я нашла дневник, который вела, когда мне было 23 года😳🙉Среди прочих приключений, там есть описание, какой я себя вижу в будущем🚀 Вот пару пунктов. 1. Мы поженились с Сашкой и у нас трое детей: два сына и дочь Александра

  1. Я полюбила спорт и полезную еду. Выгляжу лучше, чем в 20 лет

  2. Гандоша с Зинаидой до сих пор живы. Старенькие, но такие же глупые.

  3. Мне 35 лет и я в костюме тройка!!!

Ну что я могу сказать... сбылось не все, но многое! Мама! Папа! Спасибо!💙 #35 #9.45 #толмачево #роддом #новосибирск». Фотопоздравление опубликовал и отец именинницы, актер Владимир Машков.

Юлия Меньшова рассказала о годовщине: «... муж по-прежнему носит мне по утрам кофе в постель... ☕️ Но сегодня с утра изменилась чашка. Принес не в моей, традиционной, огромной, желтой. В другой. Спрашиваю: «а к чему бы такие внезапные радикальные перемены в быту?» 🤪 Он говорит: «потому что сегодня - праздник!» Спрашиваю: «Пасха?» Говорит: «не только! Сегодня - день нашего первого свидания!» 💙💚💛❤️🧡💜 И точно! Так и есть! Я забыла🤦🏼‍♀️, а он вспомнил! Впрочем, чтобы унять было набежавшую у меня слезу умиления, Игорь добавил: « пей скорее, любовь моя, я подсыпал туда немного цианистого калия!» 😂

Короче, ржем по-прежнему. Как начали 24 года назад, так и не останавливаемся. Вчера у нас тоже дата, кстати, была. Крупная. Ровно месяц, как мы сели дома на самоизоляцию, и плавно перетекли с Москвой в карантин 😳 Но поскольку продолжаем ржать - все вроде неплохо. Короче, сплошные праздники и даты! С НАСТУПАЮЩИМ и всех вас от всех нас! #радостикарантина».

Юлия Ковальчук поздравила папу с днем рождения, а Сати Спивакова – дочь.

Лиза Арзамасова поделилась архивным фото своей бабушки и поздравила ее с днем рождения.

Анна Нетребко восхитила подписчиков фотосессией на пустых улицах центра Вены.

Владимир Кристовский показал семью в полном составе, а Сергей Безруков поделился фрагментом пасхального утра в своем доме.

Кристина Асмус похвасталась «съедобным макияжем», а Ирина Пегова «отчиталась» об уборке дома перед праздником.

Уютная домашняя Альбина Джанабаева показала, как печет аппетитные улитки с изюмом.

Светлана Зейналова рассказала о буднях самоизоляции с детьми: «Залегли на подушках на полу смотреть телек. Там сейчас Тайну Коко показывают, которую мне не суждено узнать, потому что Вероника требует Машу и Медведя, а Саша канал Карусель и Трёх богатырей... 🤷🏻‍♂️ мои интересы, как всегда, не учитывает никто 😂😂😂😂 поэтому просто полежу хоть с удовольствием, пока они за пульт дерутся. #дома #самоизоляция #сидимдома #никуданельзя #дети #мультфильм #телевизор #первыеслова».

Олег Газманов гордится старшим сыном, блестяще выполнившем популярный #футболкачеллендж.

Яна Рудковская с семьей решила продолжить участие в различных вызовах и флешмобах и ради #skibidichallenge надела смокинг, который провисел в шкафу пять лет: «Шёл 43 день карантина у меня и 27 у парней ! Не гоним, таких танцев ещё ни у кого не было🔥🔥🔥Вот думаю , когда бы я ещё и где свой смокинг так выгуляла ))) ? Лет 5 висел без надобности ))) @plushenkoofficial @gnomgnomych 😎😎😎».

Маргарита Симоньян рассказала о необычном диалоге с пятилетним сыном.

Светлана Бондарчук ностальгирует по морю.

Галина Юдашкина показала, как ее старший сын учит младшего брата английскому языку: «Обучение английском языку от Анатолия. Аркадий очень старается».

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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