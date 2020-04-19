18-19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Владимира Машкова
Юлия Барановская показала развлечения младшего сына: «И так 11 часов подряд БЕЗ ПЕРЕРЫВА 🤦♀️».
Марии Машковой исполнилось 35 лет. Актриса поделилась историей о найденном на чердаке дневнике, в котором «прогнозировала» свое будущее: «Пару месяцев назад я нашла дневник, который вела, когда мне было 23 года😳🙉Среди прочих приключений, там есть описание, какой я себя вижу в будущем🚀 Вот пару пунктов. 1. Мы поженились с Сашкой и у нас трое детей: два сына и дочь Александра
Я полюбила спорт и полезную еду. Выгляжу лучше, чем в 20 лет
Гандоша с Зинаидой до сих пор живы. Старенькие, но такие же глупые.
Мне 35 лет и я в костюме тройка!!!
Ну что я могу сказать... сбылось не все, но многое! Мама! Папа! Спасибо!💙 #35 #9.45 #толмачево #роддом #новосибирск». Фотопоздравление опубликовал и отец именинницы, актер Владимир Машков.
Юлия Меньшова рассказала о годовщине: «... муж по-прежнему носит мне по утрам кофе в постель... ☕️ Но сегодня с утра изменилась чашка. Принес не в моей, традиционной, огромной, желтой. В другой. Спрашиваю: «а к чему бы такие внезапные радикальные перемены в быту?» 🤪 Он говорит: «потому что сегодня - праздник!» Спрашиваю: «Пасха?» Говорит: «не только! Сегодня - день нашего первого свидания!» 💙💚💛❤️🧡💜 И точно! Так и есть! Я забыла🤦🏼♀️, а он вспомнил! Впрочем, чтобы унять было набежавшую у меня слезу умиления, Игорь добавил: « пей скорее, любовь моя, я подсыпал туда немного цианистого калия!» 😂
Короче, ржем по-прежнему. Как начали 24 года назад, так и не останавливаемся. Вчера у нас тоже дата, кстати, была. Крупная. Ровно месяц, как мы сели дома на самоизоляцию, и плавно перетекли с Москвой в карантин 😳 Но поскольку продолжаем ржать - все вроде неплохо. Короче, сплошные праздники и даты! С НАСТУПАЮЩИМ и всех вас от всех нас! #радостикарантина».
Юлия Ковальчук поздравила папу с днем рождения, а Сати Спивакова – дочь.
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Папулечка, мой любимый, с Днем рождения)!!! @kovalchuko952 ❤️❤️❤️))) Спасибо за то, что всегда с невероятной легкостью соглашаешься на все мои безумства, как, например, стать на Новый год Мисс Марпл)! За то, что я лучше многих мужчин разбираюсь в электронике, рыбалке, чертежах и садоводничестве) За то, что на протяжении всей жизни я рядом чувствовала защиту и поддержку, и за то, что ты, даже скрывая иногда свою любовь, давал возможность мне видеть её в слезах радости за мои победы) Будь здоров, Папочка)!!! А всех вас мои дорогие, с Праздником Великой Пасхи!)) #юлияковальчук #папа #деньрождения #пасха #счастье #любовь #здоровье
Лиза Арзамасова поделилась архивным фото своей бабушки и поздравила ее с днем рождения.
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Сегодня, в такой светлый праздник, у моей любимой Шурочки - День Рождения! Бабуле исполняется 84 года. Она - самая красивая и самая молодая из всех моих подружек! С лучшим чувством юмора! Острого ума человек! Мудрый советчик. Верная и любящая жена деду. Моя грустноглазая и тонко чувствующая. Будь здорова, наша дорогая! Мы тебя обожаем!!! 🙏🏻❤️❤️❤️
Анна Нетребко восхитила подписчиков фотосессией на пустых улицах центра Вены.
Владимир Кристовский показал семью в полном составе, а Сергей Безруков поделился фрагментом пасхального утра в своем доме.
Кристина Асмус похвасталась «съедобным макияжем», а Ирина Пегова «отчиталась» об уборке дома перед праздником.
Уютная домашняя Альбина Джанабаева показала, как печет аппетитные улитки с изюмом.
Светлана Зейналова рассказала о буднях самоизоляции с детьми: «Залегли на подушках на полу смотреть телек. Там сейчас Тайну Коко показывают, которую мне не суждено узнать, потому что Вероника требует Машу и Медведя, а Саша канал Карусель и Трёх богатырей... 🤷🏻♂️ мои интересы, как всегда, не учитывает никто 😂😂😂😂 поэтому просто полежу хоть с удовольствием, пока они за пульт дерутся. #дома #самоизоляция #сидимдома #никуданельзя #дети #мультфильм #телевизор #первыеслова».
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Залегли на подушках на полу смотреть телек. Там сейчас Тайну Коко показывают, которую мне не суждено узнать, потому что Вероника требует Машу и Медведя, а Саша канал Карусель и Трёх богатырей... 🤷🏻♂️ мои интересы, как всегда, не учитывает никто 😂😂😂😂 поэтому просто полежу хоть с удовольствием, пока они за пульт дерутся. #дома #самоизоляция #сидимдома #никуданельзя #дети #мультфильм #телевизор #первыеслова
Олег Газманов гордится старшим сыном, блестяще выполнившем популярный #футболкачеллендж.
Яна Рудковская с семьей решила продолжить участие в различных вызовах и флешмобах и ради #skibidichallenge надела смокинг, который провисел в шкафу пять лет: «Шёл 43 день карантина у меня и 27 у парней ! Не гоним, таких танцев ещё ни у кого не было🔥🔥🔥Вот думаю , когда бы я ещё и где свой смокинг так выгуляла ))) ? Лет 5 висел без надобности ))) @plushenkoofficial @gnomgnomych 😎😎😎».
Маргарита Симоньян рассказала о необычном диалоге с пятилетним сыном.
Светлана Бондарчук ностальгирует по морю.
Галина Юдашкина показала, как ее старший сын учит младшего брата английскому языку: «Обучение английском языку от Анатолия. Аркадий очень старается».
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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