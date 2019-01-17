17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев отметил «грустный праздник»: «59. Грустный праздник...) Пока полет нормальный. Что-то сделал, придумал, сочинил за жизнь. Главные произведения в жизни — старшая дочка Юлия и младшая Вероника. Пусть будут здоровы, счастливы и любимы! Спасибо жене, маме, спасибо всем вам! Живем дальше!»

Сергей Лазарев признался в любви к Ани Лорак: «Мой человек!!! Родная душа! ❤️ обожаю!! Всегда рядом». «Тёплый вечер в кругу друзей», — ответила певица общей фотографией.

Иван Ургант с дочерью сходили на матч: «Для вас, любители утреннего баскетбола!»

Алексей Чадов показал нового члена семьи: «Знакомьтесь, это — Лео! Можно просто Леня».

«"Главней всего погода в доме". Хит на все времена. #моясемья», — написала Лариса Вербицкая под нежным кадром. Пинк поделилась уютной фотографией. Эмин Агаларов — тоже: «Happiest man on the planet».

Татьяна Навка поделилась счастьем: «Когда просто хорошо!!! #отдых #татьянанавка #наслаждаюсьжизнью #ловимомент», — написала она.