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17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ивана Урганта

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев отметил «грустный праздник»: «59. Грустный праздник...) Пока полет нормальный. Что-то сделал, придумал, сочинил за жизнь. Главные произведения в жизни — старшая дочка Юлия и младшая Вероника. Пусть будут здоровы, счастливы и любимы! Спасибо жене, маме, спасибо всем вам! Живем дальше!»

Сергей Лазарев признался в любви к Ани Лорак: «Мой человек!!! Родная душа! ❤️ обожаю!! Всегда рядом». «Тёплый вечер в кругу друзей», — ответила певица общей фотографией.

Иван Ургант с дочерью сходили на матч: «Для вас, любители утреннего баскетбола!»

Алексей Чадов показал нового члена семьи: «Знакомьтесь, это — Лео! Можно просто Леня».

«"Главней всего погода в доме". Хит на все времена. #моясемья», — написала Лариса Вербицкая под нежным кадром. Пинк поделилась уютной фотографией. Эмин Агаларов — тоже: «Happiest man on the planet».

Татьяна Навка поделилась счастьем: «Когда просто хорошо!!! #отдых #татьянанавка #наслаждаюсьжизнью #ловимомент», — написала она.

Ляйсан Утяшева рассказала о планах: «Впереди нереальное приключение в страну, в которой мечтала побывать с детства. Лететь, как до луны».

«Вы мне частенько пишете, что я похожа на Мэрелин Монро. В юности я была бы рада этому сравнению. Даже режиссеры видели во мне Мэрелин, и в сериале, который так и не вышел на экраны, я играла девушку, очень похожую на нее внешне и внутренне. Посмотрите фото в карусели. Нашла на днях, разбирая фотоальбомы. Очень смешно», — поделилась Анфиса Чехова.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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