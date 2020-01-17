passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Сергея Безрукова

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Безруков начал день со спорта: «Бодрее и веселее! Всем Хорошего дня, Дорогие мои, Хоррошие!) Сегодня в Губернском "Сон разума"... Не спим! Готовимся!) Добро пожаловать на Гоголя... "Записки сумасшедшего"... Жду! Начало в 19:00».

Молодая мама Нюша опубликовала нежное фото с дочкой: «Baby-Bali massage. Никогда не знаешь на какое место он придется и с какой силой».

Татьяна Навка с дочкой передает приветы из лета: «Обычное мальдивское утро!!!»

Лена Темникова тоже отправилась в путешествие: «Пахнет солнцем».

Светлана Бондарчук наслаждается летом где-то на островах.

Ани Лорак ищет себя в США: «Познавать новое, мыслить позитивно! Создавать лучшую версию Себя! #loveLA».

Валерия и Иосиф Пригожин — дурачатся в Дубае: «Впали в детство. Из обуви бы не выпасть».

Симона Юнусова — мама Тимати — поделилась забавной фотографией внучки: «Алиса нашла в доме потайную дверцу, не нарисованную, а настоящую. Там оказались несметные сокровища. Судя по атрибутам, до нас тут жили американцы)))»

Сокровищем обзавелась и дочь певицы Жасмин: «Мой первый выжигательный блин, точнее, котик».

Алена Хмельницкая поделилась красотой: «Вечер в Сануре ) Кайф, спокойствие , Стинг ) ... Наша маленькая большая жизнь на Бали ...) »

Рената Литвинова показала трогательное фото с котиком: «Пошла в церковь, а там живет и Кот тоже)».

Оксана Акиньшина сделала старое доброе селфи — без масок и фильтров.

Настасья Самбурская примерила высокие сапоги: «Немножко парижского кокетства».

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!