17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Сергей Безруков начал день со спорта: «Бодрее и веселее! Всем Хорошего дня, Дорогие мои, Хоррошие!) Сегодня в Губернском "Сон разума"... Не спим! Готовимся!) Добро пожаловать на Гоголя... "Записки сумасшедшего"... Жду! Начало в 19:00».
Молодая мама Нюша опубликовала нежное фото с дочкой: «Baby-Bali massage. Никогда не знаешь на какое место он придется и с какой силой».
Татьяна Навка с дочкой передает приветы из лета: «Обычное мальдивское утро!!!»
Лена Темникова тоже отправилась в путешествие: «Пахнет солнцем».
Светлана Бондарчук наслаждается летом где-то на островах.
Ани Лорак ищет себя в США: «Познавать новое, мыслить позитивно! Создавать лучшую версию Себя! #loveLA».
Валерия и Иосиф Пригожин — дурачатся в Дубае: «Впали в детство. Из обуви бы не выпасть».
Симона Юнусова — мама Тимати — поделилась забавной фотографией внучки: «Алиса нашла в доме потайную дверцу, не нарисованную, а настоящую. Там оказались несметные сокровища. Судя по атрибутам, до нас тут жили американцы)))»
Сокровищем обзавелась и дочь певицы Жасмин: «Мой первый выжигательный блин, точнее, котик».
Алена Хмельницкая поделилась красотой: «Вечер в Сануре ) Кайф, спокойствие , Стинг ) ... Наша маленькая большая жизнь на Бали ...) »
Рената Литвинова показала трогательное фото с котиком: «Пошла в церковь, а там живет и Кот тоже)».
Оксана Акиньшина сделала старое доброе селфи — без масок и фильтров.
Настасья Самбурская примерила высокие сапоги: «Немножко парижского кокетства».
Фото и видео: instagram
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