17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков начал день со спорта: «Бодрее и веселее! Всем Хорошего дня, Дорогие мои, Хоррошие!) Сегодня в Губернском "Сон разума"... Не спим! Готовимся!) Добро пожаловать на Гоголя... "Записки сумасшедшего"... Жду! Начало в 19:00».

Молодая мама Нюша опубликовала нежное фото с дочкой: «Baby-Bali massage. Никогда не знаешь на какое место он придется и с какой силой».

Татьяна Навка с дочкой передает приветы из лета: «Обычное мальдивское утро!!!»