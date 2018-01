О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Яна Рудковская опубликовала селфи с мужем и сыном: «На открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию, второй в истории в России, первый был 50 лет назад в Москве, а мои мальчики открыли эти соревнования (на церемонии открытия) красивым и трогательным номером (Папа и сын, 5 мин катали), ждем крутой монтаж на "Матч ТВ" у Тины Канделаки, я всплакнула».

Юлия Началова посвятила трогательный пост дочери: «Мой самый любимый котенок на свете!! Верочка! Имя говорит само за себя. "Вера" Я назвала свою доченьку в честь моей бабушки».

София Ротару показала фото с взрослым сыном: «Мой родной». Никита Пресняков поделился роматическим снимком с женой: «All you need is love! Pa pa da ta dam!». А Николай Басков подготовил букет для любимой: «Ну как букет? #внимание #цветы #чувства #радость #счастье #любовь».

Татьяна Навка сделала серию фотографий с дочерью: