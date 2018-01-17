17 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Яна Рудковская опубликовала селфи с мужем и сыном: «На открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию, второй в истории в России, первый был 50 лет назад в Москве, а мои мальчики открыли эти соревнования (на церемонии открытия) красивым и трогательным номером (Папа и сын, 5 мин катали), ждем крутой монтаж на "Матч ТВ" у Тины Канделаки, я всплакнула».
Юлия Началова посвятила трогательный пост дочери: «Мой самый любимый котенок на свете!! Верочка! Имя говорит само за себя. "Вера" Я назвала свою доченьку в честь моей бабушки».
София Ротару показала фото с взрослым сыном: «Мой родной». Никита Пресняков поделился роматическим снимком с женой: «All you need is love! Pa pa da ta dam!». А Николай Басков подготовил букет для любимой: «Ну как букет? #внимание #цветы #чувства #радость #счастье #любовь».
Татьяна Навка сделала серию фотографий с дочерью:
Юлия Ковальчук только собирается в путешествие: «О, май Гад!- сказала я себе, когда поняла, что надо потихоньку собираться в отпуск с малышкой!!! И вроде бы ничего сверхъестественного в этом нет, но когда пункты в списке перевалили за 20, я решила выдохнуть и расслабиться)) учитывая, что летим не в дикую жару-я поняла, что на +15 пора собирать новый гардероб».
Анна Седокова показала горячий снимок: «Tarde pero sin sueño». К Ольге Бузовой на отдых приехали подруга и сестра. Кети Топурия исполняет зажигательные танцы в купальнике:
Ани Лорак похвасталась спортивной фигурой. Мария Шумакова отправилась на бокс: «Захотелось дополнительного тонуса и активности. Судя по отзывам и обещаниям тренера Артура, совсем скоро обзаведусь рельефом и бесстрашием. Тренировку начала с признания: "Я ненавижу спорт". Причем с детства. Мне нравиться плавать, я обожаю танцевать, кататься на велосипеде, но вот бездумно что-то качать, или ещё хуже поднимать тяжести, совершенно не мое. Необходима игра, интересное, ну что-то окрыляющее точно. Вот, бокс именно такой, как надо. Невероятно весело бегать в перчатках и дубасить брутального тренера. Буду заниматься и делиться с вами результатом».
Стас Костюшкин — удивил растяжкой: «Вернем в 2018 шпагат ! Нахрена ? На этот вопрос, пока не нашел ответ».
Анастасия Волочкова развлекается с непривычными транспортными средствами:
Фото: instagram