17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Дима Билан поделился опытом тушения пожаров: «Вчера я поехал в сгоревший лес тушить торфяники, как добровольный лесной пожарный! Вылазка эта планировалась достаточно давно, уже как месяца 2, находясь в переписке и потом после встречи с @greenpeaceru был выбран маршрут, который важно пройти, чтобы остатки леса не начали гореть снова! Это для меня был колоссальный опыт, быть может не последний, но то, что я вдохновлен этими людьми и их силой воли, они конечно скромны и не выпячивают себя, дескать "мы спасаем мир", они просто делают, работают, создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой (последнее считаю тоже важным), но самое главное, о чем сокрушаются эти люди, говоря о пожарах, что люди сами жгут свой дом лес, об этом они опечалены сильно! Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль! Да, я понимаю, что это капля в море, но капля, а сколько нас таких капель может быть».

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