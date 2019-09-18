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17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Аланы Мамаевой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Счастливая Алана Мамаева поделилась фотографией с вернувшимся мужем.

Анна Михалкова — с сестрой: «Хорошо иметь старшую сестру! Так я считаю! @nadiamixalkova».

Олеся Судзиловская поздравила легендарного коллегу: «Владимир Валентинович Меньшов! С днем рождения, Учитель, Партнер, Настоящий Друг! Какое счастье, что могу запросто стоять рядом, просто стоять, бесконечное счастье, слышать, то, что говоришь, как учишь профессии и жизни, как заставляешь работать дух и волноваться душу, какое счастье, хохотать с тобой до слез! Столько тебе сегодня сказала... А теперь, хочу еще и признаться, признаться в любви! Будь здоров и счастлив, Владимир Валентинович».

Юлия Меньшова — поделилась фотографиями с его юбилея:

Эммануил Виторган поделился семейной фотографией: «День рождения Максима...»

Юлия Высоцкая показала фото с корги: «Скажи мне кто твой друг...»

Дима Билан поделился опытом тушения пожаров: «Вчера я поехал в сгоревший лес тушить торфяники, как добровольный лесной пожарный! Вылазка эта планировалась достаточно давно, уже как месяца 2, находясь в переписке и потом после встречи с @greenpeaceru был выбран маршрут, который важно пройти, чтобы остатки леса не начали гореть снова! Это для меня был колоссальный опыт, быть может не последний, но то, что я вдохновлен этими людьми и их силой воли, они конечно скромны и не выпячивают себя, дескать "мы спасаем мир", они просто делают, работают, создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой (последнее считаю тоже важным), но самое главное, о чем сокрушаются эти люди, говоря о пожарах, что люди сами жгут свой дом лес, об этом они опечалены сильно! Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль! Да, я понимаю, что это капля в море, но капля, а сколько нас таких капель может быть».

Беременная Бар Рафаэли показала, как поддерживает тело в форме:

Жанна Эппле отдыхает в Турции: «Стоишь у моря, чувствуя соленый запах ветра — и жизнь словно только началась и всё еще впереди».

Певица Натали отдыхает в Венеции.

Рита Дакота отдыхает с дочкой в Греции.

Евгения Петросян рассказал о своем путешествии: «Репортаж о дне вчерашнем. В городе, который я увидел и не умер. Конечно, я побежал на Монмартр с целью поклониться Великому Собору и увидеть там традиционное многочисленное количество художников, как продающих свои картины, так и рисующих. Но, увы, художников, как будто-то, и не было. Видимо, разогнали. Зато увидел огромное количество неопрятных шаромыжников, которые сновали между толпами туристов, пытаясь им всучить свою продукцию. Поэтому, пришлось побыстрее смотаться оттуда. Вечером сходили на представление в знаменитый Мулен Руж. Представление мне очень понравилось - красочное, бурлящее... это то, что я называю «брызгами шампанского». Очень советую нашим посещать это легендарное место. Я подозревал, что оно эксплуатируется «по накату», и уже утратило былой блеск, но, к счастью, мои подозрения не подтвердились. Я очень рад! Четыре оригинальных номера международного класса, великолепный балет, поражающий своей массовостью, синхроном, красочными богатыми костюмами, талантливой хореографией. За день прошёл 12 километров, так подсчитал телефон».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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