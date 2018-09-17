17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

У Оксаны Фандеры в блоге появилось философское: «Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом...»

Екатерина Вилкова взялась за осеннее хобби: «Зима близко или чем заняться, когда ночная смена, вместо кофе». А Равшана Куркова уже примерила вязаную шапку.

Фото: instagram