17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев похвастался рельефными мышцами: «Я выбираю здоровый образ жизни! Тренер остался за кадром! Стеснительный!»
Денис Клявер поделился забавными фотографиями с сыном: «Серьезность-наш конек. Примчал на 4 дня к любимым продлить чуть-чуть лето.Всем отличной недели», — пояснил он.
Любовь Толкалина примерила новый образ:
Мария Шарапова показала, как поддерживает стройность по воскресеньям:
Александр Ревва с семьей не отстают: «Спорт делает нас красивыми, стройными и уставшими».
Лена Темникова показала бургер для стройных и необычный маникюр.
Дэвид Бекхэм хвастается красивыми детьми.
Муж Джессики Симпсон и Александр Овечкин празднуют дни рождения.
Дима Билан пытается спасти птицу:
Екатерина Андреева призывает спасать собак:
У Оксаны Фандеры в блоге появилось философское: «Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом...»
Екатерина Вилкова взялась за осеннее хобби: «Зима близко или чем заняться, когда ночная смена, вместо кофе». А Равшана Куркова уже примерила вязаную шапку.
Фото: instagram