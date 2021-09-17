17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Горбань после долгого отсутствия в России по крайне важной причине — вернулась домой с мужем и новорожденным сыном. Старшая дочка Марии, Фаня с нетерпением ждала знакомства с братиком и теперь, не отходит от него ни на шаг и во всем помогает маме.