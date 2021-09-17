17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @natasupernova
Российские звезды уже приспособились к осенней поре и даже начали получать от нее удовольствие. Лера Кудрявцева, например, с радостью завтра возвращается в Москву из солнечной Болгарии, где последние дни проводила с любимой мамой. Но в столице Кудрявцеву ждут работа и семья, поэтому, пришло время собирать чемоданы.
А беременная Нюша со своей очаровательной дочуркой Симбой и не думают возвращаться из Парижа, каждый день радуя поклонников новыми и новыми тематическими фотосессиями. Сегодня мама и дочка посетили Диснейленд, где получили массу впечатлений и успели запечатлеть стильный луки, которым даже дождевики не были помехой.
Мария Горбань после долгого отсутствия в России по крайне важной причине — вернулась домой с мужем и новорожденным сыном. Старшая дочка Марии, Фаня с нетерпением ждала знакомства с братиком и теперь, не отходит от него ни на шаг и во всем помогает маме.
Потрясающая Олеся Судзиловская показала невероятное вечернее платье, с объемными ярко-розовыми рукавами. Но главным украшением стала сама актриса — ее голливудская улыбка затмила даже бриллианты.
А Вера Брежнева уже в предвкушении предстоящего концерта в Киеве и репетирует лучшие хиты, пересматривая прошлые выступления. Особенно любимым является для Веры, трек «Вечериночка», которая уже второй год покоряет танцполы в каждой стране, которая ценит ритмичные биты.
Пятница обещает быть незабываемой для отечественных звезд, чем они обязательно поделятся с нами в своих многочисленных stories и новых постах, ведь никто не отменял принцип: «Жизнь удалась — это когда в пятницу вечером выходишь из дома поужинать и на всякий случай берешь загранпаспорт».
Фото и видео: Instagram