17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова показала фото с дочками: «Когда рабочий день длиннее, чем ночь... когда ты полтора часа стоишь в пробке, торопишься, чтобы хоть полчаса потискать детей... когда мы поклялись, что ложимся спать, а сами едим арбуз прямо в постели (хорошо Няня нас не видит) когда за окнами дождь, а у меня нет осенней обуви, но собака сжалилась и отказалась гулять.... когда ты пошла в туалет, а дочь вместе с раскрасками весело красит себя.... вот тогда ты понимаешь, что жизнь.... она такая жизнь! Но другую на эту планету не завезли! И она прекрасна».

Кэтрин Зета-Джонс поздравила папу с днем рождения: «Он бесконечно вдохновляет меня».

Иван Охлобыстин показал красивую маму: «С Днем Рождения мама! Я люблю тебя!»

Юлия Меньшова и Иосиф Пригожин обнародовали фотографии из семейных альбомов.

Певица Жасмин показала свою семью: