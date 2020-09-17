17 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Светлана Зейналова показала фото с дочками: «Когда рабочий день длиннее, чем ночь... когда ты полтора часа стоишь в пробке, торопишься, чтобы хоть полчаса потискать детей... когда мы поклялись, что ложимся спать, а сами едим арбуз прямо в постели (хорошо Няня нас не видит) когда за окнами дождь, а у меня нет осенней обуви, но собака сжалилась и отказалась гулять.... когда ты пошла в туалет, а дочь вместе с раскрасками весело красит себя.... вот тогда ты понимаешь, что жизнь.... она такая жизнь! Но другую на эту планету не завезли! И она прекрасна».
Кэтрин Зета-Джонс поздравила папу с днем рождения: «Он бесконечно вдохновляет меня».
Иван Охлобыстин показал красивую маму: «С Днем Рождения мама! Я люблю тебя!»
Юлия Меньшова и Иосиф Пригожин обнародовали фотографии из семейных альбомов.
Певица Жасмин показала свою семью:
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Папочка Лев Яковлевич 💕 Не знаю ни одного человека, который не уважал бы его ☺️ В моем собственном инстаграме папа часто набирает больше лайков, чем я 😅 Самый любимый! Самый заботливый! Самый веселый! С днем рождения, с потрясающим юбилеем - 70! Не думайте, что я необъективна: на самом деле редко в жизни встретишь человека настолько достойного. Кажется, что папа всегда поступает правильно, не совершил в жизни ни одного плохого поступка, и всегда был идеальным примером для нас с братом Толиком 😌 Папино жизнелюбие, открытое и доброе сердце до сих пор притягивает к нему и тех, кому всего 7 лет, и тех, кому 17, и тех, кому 70. Не передать словами, как я радуюсь и горжусь, получая в директ сотни сообщений «а я учился у вашего папы, он замечательный!» 🥰 Папочка! С юбилеем! От всей твоей огромной семьи, от нас с Толиком и от так сильно любящих тебя внуков желаем тебе радоваться жизни до 120, не знать огорчений и зарядить любовью к танцу еще не одно поколение молодых ребят! Mazal Tov!!! Любим!!! #Папочка #ЛевЯковлевич #70лет #Любим #MazalTov
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Фото и видео: Instagram /@svetlanazey /@catherinezetajones /@psykero1477 /@juliavmenshova /@prigozhin_iosif /@gwynethpaltrow /@annakhilkevich /@lenazaharova57 /@ladygaga /@zverevsuperstar
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