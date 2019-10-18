17 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина поделилась радостью: «Уложили Миюшу на дневной сон и убежали с Димоном на романтическую прогулку ВДВОЕМ! Это такая редкость».

«С Николаем Расторгуевым познакомился в 88ом году в Сочи на съемках клипа на песню ‘Не валяй дурака Америка!’ И подружились раз и навсегда! Даже на дискотеки сочинские ходили и Коля... танцевал! Кстати, в день нашего знакомства и началась моя будущая карьера в составе Иванушек. Так как с нами на дискотеки ходил и Игорь Матвиенко, который тоже приплясывал! И когда Матвей увидел меня танцующего Breakdance, ему в голову и запала мысль сделать со мной когда-нибудь что-нибудь этакое! Через шесть лет сделали! Молодость — это прекрасно», — ностальгирует Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек».

Иосиф Пригожин показал, как выглядел в юности, а Дженнифер Энистон — каой была в детстве.

Дочь Дарьи Поверенновой продемонстрировала в блоге свою первую в жизни татуировку, которую уже показывала в Facebook.

Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева и другие звезды повеселились на модной вечеринке в центре Москвы.