passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

17 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Фото из Instagram Полины Гагариной

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Ирина Пегова похвасталась обновленным цветом волос: «Ну что? Цвет??? бомба???? Ура!! Люблю, когда я довольна!!!»

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поделились осенним настроением:

Полина Гагарина поделилась радостью: «Уложили Миюшу на дневной сон и убежали с Димоном на романтическую прогулку ВДВОЕМ! Это такая редкость».

«С Николаем Расторгуевым познакомился в 88ом году в Сочи на съемках клипа на песню ‘Не валяй дурака Америка!’ И подружились раз и навсегда! Даже на дискотеки сочинские ходили и Коля... танцевал! Кстати, в день нашего знакомства и началась моя будущая карьера в составе Иванушек. Так как с нами на дискотеки ходил и Игорь Матвиенко, который тоже приплясывал! И когда Матвей увидел меня танцующего Breakdance, ему в голову и запала мысль сделать со мной когда-нибудь что-нибудь этакое! Через шесть лет сделали! Молодость — это прекрасно», — ностальгирует Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек».

Иосиф Пригожин показал, как выглядел в юности, а Дженнифер Энистон — каой была в детстве.

Дочь Дарьи Поверенновой продемонстрировала в блоге свою первую в жизни татуировку, которую уже показывала в Facebook.

Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева и другие звезды повеселились на модной вечеринке в центре Москвы.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!