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17 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Синди Кроуфорд

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Ирина Пегова показала фото с как две капли похожей на нее дочерью. Любовь Толкалина выглядит ровесницей своей наследницы: «Сегодня жажда приключений и любовь к путешествиям привела нас в крохотный городок на границе с Казахстаном. Троицкая Крепость , а ныне городок Троицк, Челябинской области ,стояла на главном караванном пути. Здесь проходил тот самый Шелковый путь из Азии в Европу. Когда то город видел тысячи верблюжьих караванов. Был одним из самых богатых в стране, потому что здесь проходила одна из крупнейших ярмарок. по объему товарооборота она была третьей в России (после Нижегородской и Ирбитской) и первой по своей продолжительности и проходила с мая по октябрь. С того времени в центре сохранилось много удивительных игрушечных пряничных купеческих особняков. Сейчас город в очень тяжелом состоянии. Хотя сохранилось несколько уникальной архитектуры церквей....Сцена на территории аграрного университета - бедная, нет ни звука , ни света... никакой нам необходимой доя «Мастера» мистики..А вот ветер здесь из степи дует действительно мистический, апокалиптический я бы сказала.... тем приятнее думать, что в это время Машенька готовится к Татлер балу и в понедельник 22 октября в Колонном зале Дома союзов нашей столицы мы в роскошных платьях и драгоценностях ...... ох, до какой же степени непостижим и удивителен этот мир!!!! А на картинке мы на юбилее Татлера».

Певица Саша Project рассказала о новом бизнесе: «Я и моя мама готовы помочь организовать любое мероприятие вашей мечты! Будь то Свадьба, корпоратив или конференция. Всем хорошего дня и солнечного настроения».

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Милана Тюльпанова (экс-Кержакова) заинтриговала подписчиков: «Скоро.. @78_channel».

Фото и видео: instagram

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