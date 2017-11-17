О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Инна Маликова показала фотографию с лучшими подругами — продюсером Лейлой Фаттаховой и певицей Валерией: «Дружба, проверенная годами, нет, уже 10-летиями. Нас могли разогнать только завтрашние ранние, утренние, неотменяемые, спортивные тренировки». Надежда Михалкова показала фото из семейного архива. Алена Хмельницкая похвасталась растяжкой.

Юлия Барановская отправилась в приятную поездку вместе с детьми: «В гостях у Дедушки Мороза в Великом Устюге. Завтра будем отмечать его день рождения. А сейчас спать». Дима Билан наслаждается осенью.

Сергей Шнуров празднует прибавление в семействе: «Пока я гастролировал у Василисы появился друг Витя». Мама Тимати рассказала о хитрюше-внчке: «Симоночка, а кто тебе купил эту звёздочку и колечко? - Твой Папа. - А когда я вырасту ты мне подаришь? - Конечно я тебе все отдам. - Тогда надо сказать Папе, чтобы он тебе больше дарил!»

Алексей Воробьев удивил виртуозной игрой на пианино и чувством юмора: