17 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Инна Маликова показала фотографию с лучшими подругами — продюсером Лейлой Фаттаховой и певицей Валерией: «Дружба, проверенная годами, нет, уже 10-летиями. Нас могли разогнать только завтрашние ранние, утренние, неотменяемые, спортивные тренировки». Надежда Михалкова показала фото из семейного архива. Алена Хмельницкая похвасталась растяжкой.
Юлия Барановская отправилась в приятную поездку вместе с детьми: «В гостях у Дедушки Мороза в Великом Устюге. Завтра будем отмечать его день рождения. А сейчас спать». Дима Билан наслаждается осенью.
Сергей Шнуров празднует прибавление в семействе: «Пока я гастролировал у Василисы появился друг Витя». Мама Тимати рассказала о хитрюше-внчке: «Симоночка, а кто тебе купил эту звёздочку и колечко? - Твой Папа. - А когда я вырасту ты мне подаришь? - Конечно я тебе все отдам. - Тогда надо сказать Папе, чтобы он тебе больше дарил!»
Алексей Воробьев удивил виртуозной игрой на пианино и чувством юмора:
«Полёт шмеля» .... который летит из бара домой 😂😂😂😂
Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow)
Анна Шульгина станцевала в пижаме:
Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)
Ева Польна тоже удивила талантом — в вязании: «Когда решил поболеть, но с пользой. Довязываю "последние метры" сложносочиненного шарфа, нервы успокаиваю, слушаю умные лекции, пью чай с лимоном!! Всем зажигательной пятницы!!»
Максим Фадеев объявил, что новым членом группы «Серебро» станет Татьяны Моргунова.
Екатерина Андреева почувствовала себя королевой:
Наталья Ионова рассказала, как создавалось ее концертное платье:
Моя жизнь щедра на подарки, особенно это касается друзей. Когда меня пригласили выступить на премии журнала @okmagazine_ru, позвонил Феликс Михайлов (режиссёр церемонии) и говорит: "Ты должна светиться ярче луны! Будем использовать зеркала! Нужна магия!" Ну, а если речь идет о волшебстве, то это, конечно, к любимой @alexskachkova. ❤ Вы же помните мое светящееся платье на фестивале #Жарa, когда я исполняла песню «Луна-Луна», это также творение ее чудесных ручек. Так вот, в следующую секунду я уже звоню Саше и рассказываю нашу идею, прошу совета. А она такая: "Зачем тебе зеркала?! Нам хватит и одного! Приезжай!" Я ничего толком не поняла, но, естественно, помчала к волшебнице на примерку. И тут она бьет зеркало об пол. И оно рассыпается на тысячу осколков! "Вот, говорит, твоё платье для номера! Осталось склеить! И добавить чуть-чуть магии света" 😁 На платье, на минуточку, 940 осколков! 🙈 Дорогая моя, спасибо тебе за бесценный труд, за 9 дней нескончаемой работы и за то, что каждую мою безумную идею ты превращаешь в произведение искусства.🙏🏻 Люблю, ценю, обожаю!
Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)
Дети Филиппа Киркорова поздравили Андрея Малахова с рождением первенца:
У сына Яны Рудковской, Гнома Гномыча, выпал первый зуб:
Зубная фея , где -ты , у меня выпал первый зуб 🙈 и я немного в шоке (
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
«Елизавета Боярская призвала всех делать добрые дела: Дорогие друзья! Наш фонд "Доктор клоун" выдвинут на премию "Сделано в России 2017" журнала "Сноб". Победителей объявят через несколько дней, 22-го ноября. Заходите на активную ссылку в моем профиле, голосуйте за наш фонд!!! Нам нужна ваша поддержка».
Фото: instagram