17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

А маленький сын Дианы Пожарской решил навести порядок в маминых украшениях. Она не возражает — мужской взгляд на такие вещи стоит многого.

Настоящую поддержку в своих проектах звезды чаще всего получают именно от близких. Сергей Безруков — прекрасный пример. Его супруга Анна Матисон и их старшие дети, дочь Маша и сын Степа, поддержали актера на премьере нового спектакля, а сам Сергей поделился милыми кадрами из-за кулис.

Сын Анны Седоковой тоже повсюду за родителями — пришел поддержать Яниса Тимму на тренировку по баскетболу. А вот с мамой у мальчика вышел конфликт — оказывается, сын не любит музыку певицы.

«У него жуткий музыкальный вкус», — пожаловалась она.

А Ксения Собчак решила отдохнуть от дел и поделилась кадрами с отдыха со своим маленьким сыном Платоном, который растет совершенной копией своей матери по характеру.

Лиана Шульгина отвечает на самый популярный вопрос для всех звезд, которые вышли замуж и родили ребенка, — не беременна ли она опять. Похоже, новых внуков Валерии ждать пока не приходится, а вот ее сыну вполне можно полюбоваться женой с прекрасной фигурой.

Дарья Повереннова поделилась шикарным селфи в элегантном платье в пол с открытой спиной и рассказала, представителей каких профессий ей приходилось играть чаще всего. А Мария Погребняк отмечает день рождения эффектной тематической фотосессией — в роскошном образе модель лакомится куском именинного торта.