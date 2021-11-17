17 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_bezrukov
Матильда Шнурова продемонстрировала красоту осеннего Петербурга, когда «цвет крыш сливается с небом в одном свинцовом оттенке». Однако рассмотреть виды города непросто, не отвлекаясь на шикарную Матильду.
Маленькие дочери звезд часто пробуют себя в качестве стилистов.
Анна Хилькевич на примере продемонстрировала, что значит быть мамой ребенка, который любит рисовать, и похвасталась новым макияжем, который для нее сделала дочка. Стоит отметить, что выглядит актриса весьма креативно.
Еще один практикующий визажист — маленькая Амелия, дочь Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Малышка уже не в первый раз задает модные тренды, ведь под рукой у нее есть прекрасная модель.
А маленький сын Дианы Пожарской решил навести порядок в маминых украшениях. Она не возражает — мужской взгляд на такие вещи стоит многого.
Настоящую поддержку в своих проектах звезды чаще всего получают именно от близких. Сергей Безруков — прекрасный пример. Его супруга Анна Матисон и их старшие дети, дочь Маша и сын Степа, поддержали актера на премьере нового спектакля, а сам Сергей поделился милыми кадрами из-за кулис.
Сын Анны Седоковой тоже повсюду за родителями — пришел поддержать Яниса Тимму на тренировку по баскетболу. А вот с мамой у мальчика вышел конфликт — оказывается, сын не любит музыку певицы.
«У него жуткий музыкальный вкус», — пожаловалась она.
А Ксения Собчак решила отдохнуть от дел и поделилась кадрами с отдыха со своим маленьким сыном Платоном, который растет совершенной копией своей матери по характеру.
Лиана Шульгина отвечает на самый популярный вопрос для всех звезд, которые вышли замуж и родили ребенка, — не беременна ли она опять. Похоже, новых внуков Валерии ждать пока не приходится, а вот ее сыну вполне можно полюбоваться женой с прекрасной фигурой.
Дарья Повереннова поделилась шикарным селфи в элегантном платье в пол с открытой спиной и рассказала, представителей каких профессий ей приходилось играть чаще всего. А Мария Погребняк отмечает день рождения эффектной тематической фотосессией — в роскошном образе модель лакомится куском именинного торта.
Нино Нинидзе публикует забавное видео, в котором каждая женщина узнает себя.
«Ниношечка, ты через сколько будешь готова? — Через пять минут».
Алена Водонаева решила последовать примеру многих звезд и тоже опубликовала свое детское фото и сравнила себя с голливудской актрисой:
«Ева Грин на минималках», — пишет она.
Ирина Пегова решила посмотреть на жизнь под другим углом во время гастролей в Санкт-Петербурге и выложила забавное необычное селфи:
«Город, в котором у меня происходит переворот в сознании! Я на все здесь начинаю смотреть под другим углом! Это мне нравится», — пишет актриса.
Фото: Instagram Сергея Безрукова, Анны Хилькевич, Юлии Ковальчук, Матильды Шнуровой, Ирины Пеговой, Нино Нинидзе, Анны Седоковой, Дарьи Поверенновой, Марины Абросимовой, Лианы Шульгиной, Марии Погребняк