17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olgaorlova1311 / Instagram
В минувший понедельник столичные знаменитости наслаждались совсем летней погодой. Ольга Бузова открыла сезон открытых веранд, а Нино Нинидзе отправилась с сыном в сад. Владимир Кристовский тоже провел время с семьей. Пелагея поздравила дочь с именинами:
Настроенная к себе критично Анна Седокова начала с понедельника новую жизнь:
На другом конце света Эшли Грэм показала свою фигуру без прикрас - она к лету готова всегда!
Юлия Барановская показала очень красивую фотографию:
Регина Тодоренко примерила помаду необычного цвета: «Долго лежала под водой», - шутит она.
Ксения Алферова поделилась настроением: «Утро! Солнце! Майский ветер! Черешня! Хорошее настроение».
Наталья Бочкарева поделилась фотографией из путешествия: «Широченные просторы Кисловодска 😍»
Фото: Instagram
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