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17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Орлова с питомцами

Фото: @olgaorlova1311 / Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В минувший понедельник столичные знаменитости наслаждались совсем летней погодой. Ольга Бузова открыла сезон открытых веранд, а Нино Нинидзе отправилась с сыном в сад. Владимир Кристовский тоже провел время с семьей. Пелагея поздравила дочь с именинами:

Настроенная к себе критично Анна Седокова начала с понедельника новую жизнь:

На другом конце света Эшли Грэм показала свою фигуру без прикрас - она к лету готова всегда!

Юлия Барановская показала очень красивую фотографию:

Регина Тодоренко примерила помаду необычного цвета: «Долго лежала под водой», - шутит она.

Ксения Алферова поделилась настроением: «Утро! Солнце! Майский ветер! Черешня! Хорошее настроение».

Наталья Бочкарева поделилась фотографией из путешествия: «Широченные просторы Кисловодска 😍»

Фото: Instagram

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