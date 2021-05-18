17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувший понедельник столичные знаменитости наслаждались совсем летней погодой. Ольга Бузова открыла сезон открытых веранд, а Нино Нинидзе отправилась с сыном в сад. Владимир Кристовский тоже провел время с семьей. Пелагея поздравила дочь с именинами: