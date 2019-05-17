17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ромео Бекхэм показал фото с футбольного поля.

Дженнифер Лопес похвасталась очень стройной фигурой.

Влад Топалов принял решение: «Ну, что! Проверим себя! Назад отступать уже нельзя. Я специально это выкладываю, чтобы потом уже не давать "заднюю". Итак. Задача: к 1 июля быть в форме. Минимум минус 6 кг. В идеале 7-8. Рельеф там и все дела.... Исходные данные. Вес: 86 кг. Силы: отсутствуют. Мотивация: есть еще какая! Вперед!! Промежуточный отчет каждую неделю. Погнали».