17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Николай Валуев показал старшего сына: «Растем. Хотя в 17 я стеснялся так коротко стричься».
Валерий Меладзе поделился видео: «Это не собака, это большой хомяк!!!))))».
Ромео Бекхэм показал фото с футбольного поля.
Дженнифер Лопес похвасталась очень стройной фигурой.
Влад Топалов принял решение: «Ну, что! Проверим себя! Назад отступать уже нельзя. Я специально это выкладываю, чтобы потом уже не давать "заднюю". Итак. Задача: к 1 июля быть в форме. Минимум минус 6 кг. В идеале 7-8. Рельеф там и все дела.... Исходные данные. Вес: 86 кг. Силы: отсутствуют. Мотивация: есть еще какая! Вперед!! Промежуточный отчет каждую неделю. Погнали».
Любовь Успенская показала, как ее дочь выглядела в детстве: «Друзья! Вы неоднократно писали мне с просьбами почаще делиться с вами творчеством и вокалом моей любимой доченьки. Для всех, кто так же как и я очарован ее волшебным голосом, Танюша создала свой канал», — сообщила она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!