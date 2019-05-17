logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Николай Валуев показал старшего сына: «Растем. Хотя в 17 я стеснялся так коротко стричься».

Валерий Меладзе поделился видео: «Это не собака, это большой хомяк!!!))))».

Ромео Бекхэм показал фото с футбольного поля.

Дженнифер Лопес похвасталась очень стройной фигурой.

Влад Топалов принял решение: «Ну, что! Проверим себя! Назад отступать уже нельзя. Я специально это выкладываю, чтобы потом уже не давать "заднюю". Итак. Задача: к 1 июля быть в форме. Минимум минус 6 кг. В идеале 7-8. Рельеф там и все дела.... Исходные данные. Вес: 86 кг. Силы: отсутствуют. Мотивация: есть еще какая! Вперед!! Промежуточный отчет каждую неделю. Погнали».

Любовь Успенская показала, как ее дочь выглядела в детстве: «Друзья! Вы неоднократно писали мне с просьбами почаще делиться с вами творчеством и вокалом моей любимой доченьки. Для всех, кто так же как и я очарован ее волшебным голосом, Танюша создала свой канал», — сообщила она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич