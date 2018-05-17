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17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ангелина Вовк поделилась красотой:

Юлия Высоцкая поделилась соответствующим рецептом: «Аромат сирени... Йогуртовое мороженое с абрикосами в меду и тимьяном».

Светлана Бондарчук показала любимую собаку: «Фанни — самая смешная девочка».

Ольга Кабо поделилась секретом доброго утра: «Как приятно утром позаниматься йогой на свежем воздухе, вдыхая аромат леса, травы... Потянуться и проснуться, начать новый день бодро и энергично. Тем более, если вечером спектакль».

Альбина Джанабаева восхитилась Митей Фоминым: «Приятная и неожиданная встреча с @mf_agent (в какой же ты потрясающей форме».

Валерия обеспокоила фанатов излишней худобой: «После перерыва вернулись к тренировкам. На фото проверяем, не потеряли ли мышечную массу».

Дмитрий Маликов примерил образ гламурного футболиста для глянца:

Виктория Боня поделилась гламурной фотографией с дочкой: «Мое тотальное счастье!!»

Лена Кулецкая отпраздновала 2х-летие дочки. Сын Евгения Плющенко поделился фотографией со знаменитыми друзьями: «Команда малышей».

Лукерья Ильяшенко примерила образ блондинки: «Эта ниправда что у блондинок интилект малинький. Он бальшой, проста ни в галаве, а пониже».

Фото: instagram

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