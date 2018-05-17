17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Кабо поделилась секретом доброго утра: «Как приятно утром позаниматься йогой на свежем воздухе, вдыхая аромат леса, травы... Потянуться и проснуться, начать новый день бодро и энергично. Тем более, если вечером спектакль».

Альбина Джанабаева восхитилась Митей Фоминым: «Приятная и неожиданная встреча с @mf_agent (в какой же ты потрясающей форме».

Валерия обеспокоила фанатов излишней худобой: «После перерыва вернулись к тренировкам. На фото проверяем, не потеряли ли мышечную массу».

Дмитрий Маликов примерил образ гламурного футболиста для глянца: