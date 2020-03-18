17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Барановская наслаждается изоляцией с детьми: «Как же хорошо дома».

Ольга Орлова показала, как проводит карантин она.

Катерина Шпица поделилась уютным видео: «Я сегодня с утра уже позанималась спортом, не выходя из дома. Сын, который на этой неделе на свободном посещении, а со следующей учебной недели — на дистанционном обучении, даже поработал спонтанным утяжелителем. Еще хочется потанцевать, вытрясти весь стресс! Я хоть и не паникер вовсе, но все равно ситуация неприятная. У меня отменилась (или перенесена) вся работа, распланированная до конца мая, ибо частично она связана с выездами в страны ближнего и дальнего зарубежья. И хотя это все омрачает весну, я не унываю. Значит, сейчас время для семьи».