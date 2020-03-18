17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Юлия Высоцкая объявила карантин: «Театры закрыли на карантин... эта фотография была сделана в Берлине, всего три месяца назад... мы играли Чехова, Дядю Ваню... всего три месяца, а кажется, в другой жизни... конечно, после этого было много спектаклей в Москве, и как то еще трудно переварить факт отмены спектаклей, закрытия театров в Москве... как ровно трудно принять и факт невозможности перемещения, общения... Берегите себя. Берегите своих родных. Особенно тех, кто в группе повышенного риска».
Владимир Пресняков сообщил об отмене юбилейного концерта.
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Дорогие мои друзья!! Как вы уже знаете, свой день рождения 29 марта я очень хотел отметить вместе с вами в Crocus City Hall. Я долго и тщательно готовился, подготовил множество сюрпризов - настоящее, качественное шоу! Я очень хотел, чтобы в этот очень важный для меня день мы все вместе танцевали, пели и радовались весь вечер. Но, к моему огромному сожалению, в связи в недавно опубликованным указом и общими мероприятиями по предупреждению коронавируса, концерт переносится на более позднюю дату, о которой сообщу позднее. Все купленные билеты будут действительны. Если угодно, вернуть их можно в тех местах и на тех онлайн-сервисах где они были куплены. Пожалуйста, берегите себя и свое здоровье! Старайтесь следовать всем правилам по профилактике и меньше посещать общественные места. Будьте аккуратны🙌🙌
Юлия Барановская наслаждается изоляцией с детьми: «Как же хорошо дома».
Ольга Орлова показала, как проводит карантин она.
Катерина Шпица поделилась уютным видео: «Я сегодня с утра уже позанималась спортом, не выходя из дома. Сын, который на этой неделе на свободном посещении, а со следующей учебной недели — на дистанционном обучении, даже поработал спонтанным утяжелителем. Еще хочется потанцевать, вытрясти весь стресс! Я хоть и не паникер вовсе, но все равно ситуация неприятная. У меня отменилась (или перенесена) вся работа, распланированная до конца мая, ибо частично она связана с выездами в страны ближнего и дальнего зарубежья. И хотя это все омрачает весну, я не унываю. Значит, сейчас время для семьи».
Анастасия Волочкова укрепляет иммунитет в ледяной кадке.
Ани Лорак «засветила» загадочное кольцо, отвлекая поклонников мыслями о карантине: «Есть время подумать, побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос».
Вера Брежнева показала лук с маской: «Карантин — для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками».
Влад Топалов и Дарья Мороз тоже показали стильные «противовирусные» луки.
Фото и видео: Instagram
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