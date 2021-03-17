17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Волкова показала трогательное фото, как она выглядела менее чем через сутки после рождения дочери. Сегодня Лиза, дочь актрисы, отмечает день рождения.

День рождения отмечает Лиза Арзамасова. Ее трогательно поздравил супруг, Илья Авербух, буквально заставив ее расплакаться от умиления. К поздравлениям присоединился и бывший коллега актрисы по сериалу «Папины дочки», Филипп Бледный и разместил забавную совместную фотографию.

Настасья Самбурская опубликовала фото с полотенцем на голове и поддержала участницу проекта «Ты – топ-модель» с алопецией Яну Добролюбову.

«Яна, я буду за тебя болеть», – заявила актриса.

Тимати продолжает наслаждаться активным отдыхом на собственном мероприятии – с ним отдыхает красавица, которую назвали копией Анастасии Решетовой и предполагаемая (по мнению поклонников) победительница «Холостяка» Мария Вебер.

Тина Канделаки опубликовала стильное фото в эффектном образе – телеведущая сочетает деловой костюм с яркой рубашкой и длинной шубой.