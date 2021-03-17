17 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @liza_arzamasova
Лиана Шульгина показала теплое и нежное фото с малышкой Селин – вместе с мужем и дочкой девушка отдохнула в Дубае.
Регина Тодоренко показала нежную фотографию со своей мамой – поклонники отметили, что телеведущая очень похожа на родительницу. А Стеша Маликова выложила совместную фотографию с отцом, Дмитрием Маликовым – папа с дочкой вместе отдыхают на пляже.
Яркое и женственное селфи опубликовала актриса Ольга Кабо – в цветастом шейном платке она похожа на настоящую русскую красавицу.
Светлана Бондарчук удивила поклонников резкой сменой образа – и появилась с эффектной короткой стрижкой.
Екатерина Волкова показала трогательное фото, как она выглядела менее чем через сутки после рождения дочери. Сегодня Лиза, дочь актрисы, отмечает день рождения.
День рождения отмечает Лиза Арзамасова. Ее трогательно поздравил супруг, Илья Авербух, буквально заставив ее расплакаться от умиления. К поздравлениям присоединился и бывший коллега актрисы по сериалу «Папины дочки», Филипп Бледный и разместил забавную совместную фотографию.
Настасья Самбурская опубликовала фото с полотенцем на голове и поддержала участницу проекта «Ты – топ-модель» с алопецией Яну Добролюбову.
«Яна, я буду за тебя болеть», – заявила актриса.
Тимати продолжает наслаждаться активным отдыхом на собственном мероприятии – с ним отдыхает красавица, которую назвали копией Анастасии Решетовой и предполагаемая (по мнению поклонников) победительница «Холостяка» Мария Вебер.
Тина Канделаки опубликовала стильное фото в эффектном образе – телеведущая сочетает деловой костюм с яркой рубашкой и длинной шубой.
Фото и видео: Instagram Стеши Маликовой, Лианы Шульгиной, Регины Тодоренко, Светланы Бондарчук, Настасьи Самбурской, Лизы Арзамасовой, Филиппа Бледного, Тины Канделаи, Тимати, Екатерины Волковой
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