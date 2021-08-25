17-летнюю дочь Константина Меладзе экстренно госпитализировали в Москве

«Спасибо, что волновались и были рядом. Все самое страшное в прошлом. Сейчас только поесть и посмотреть реалити-шоу», — сообщила Лия. На кадрах можно увидеть больничную палату, катетеры и забинтованную руку.

Лия — средняя дочь продюсера от брака с юристом и участницей конкурса красоты «Мисс Украина-92» Яной Сумм. У пары также родилась старшая дочь Алиса и младший сын Валерий. В браке они прожили около 19 лет.