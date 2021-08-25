17-летнюю дочь Константина Меладзе экстренно госпитализировали в Москве
Лия, дочь Константина Меладзе, в своем личном блоге рассказала о срочной госпитализации. В связи с чем она попала в больницу, девушка пока не рассказывает, однако отмечает, что самое страшное уже позади, и благодарит за поддержку всех, кто за нее переживал.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @meladzeliya
«Спасибо, что волновались и были рядом. Все самое страшное в прошлом. Сейчас только поесть и посмотреть реалити-шоу», — сообщила Лия. На кадрах можно увидеть больничную палату, катетеры и забинтованную руку.
Лия — средняя дочь продюсера от брака с юристом и участницей конкурса красоты «Мисс Украина-92» Яной Сумм. У пары также родилась старшая дочь Алиса и младший сын Валерий. В браке они прожили около 19 лет.
После развода Константин переживал, что не смог самостоятельно рассказать детям, почему развелся с их матерью, переложив все объяснения на ее плечи, и признавался, что ему стыдно за это. Несмотря на это, он продолжает общаться с наследниками и старается поддерживать их материально.
Фото: Instagram Лии Меладзе
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