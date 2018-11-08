17-летняя внучка Софии Ротару стала певицей

Чуть больше года назад юная София Евдокименко покоряла подиумы на Неделе моды в Париже. Сейчас модель участвует в показах и фотосессиях, появляется на страницах модных журналов, может похвастаться титулом «лучшей модели Украины». Но на этом юная звезда останавливаться не планирует: на днях состоится ее дебют как исполнительницы.

«Записала сингл, совсем скоро будет релиз. Брат нашел музыку, парень ее написал в Лос-Анджелесе. Мы это все собрали и записали в Киеве. Толя, мой брат, был продюсером этого проекта», — сообщила модель в интервью украинскому порталу Viva.

Знаменитая бабушка поддерживает внучку. Она уже прослушала песню и высказалась о ней положительно.

Фото: instagram