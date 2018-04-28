17-летняя внучка Иосифа Кобзона восхитила Сеть

Сейчас за страницей Аниты в Instagram следит более полутора тысяч подписчиков, но не исключено, что в будущем девушка станет одной из самых ярких представительниц светской Москвы.

Напомним, у Иосифа и Нелли Кобзон подрастают пятеро внучек и два внука: Идель, Полина, Мишель, Анита, Орнелла-Мария, Михаил и Ален-Джозеф.

Фото: instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru