17-летняя дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы

17-летняя Ульяна Добровская — единственная дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Девушка живет и учится в Париже — городе, который так идет им обеим. Время от времени она принимает участие в модных съемках с мамой, после которых долгое время поклонники Ренаты оставляют в блоге Ули восторженные комментарии.
Пользователи Сети считают, что дочь выросла если не точной копией мамы, то как минимум очень похожей на нее. Это особенно заметно, когда Уля запечатлена на снимке в профиль.
Но и на некоторых снимках в анфас прослеживаются фамильные черты.
«Так хороша», «Мама не обидится, если я скажу, что дочь рискует её превзойти?)», «Каждый любящий родитель мечтает чтоб ребёнок превзошел его)», «Мама еще умная и интеллектуальная помимо красоты», — обсуждают фолловеры.
«Здесь на маму похожи)», «Похожа на маму...но мама круче», «Похожи с Мамой», — обсуждают сходство в комментариях.
А как считаете вы, похожи ли мама и дочь?
Фото: instagram