17-летняя дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы

17-летняя Ульяна Добровская — единственная дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Девушка живет и учится в Париже — городе, который так идет им обеим. Время от времени она принимает участие в модных съемках с мамой, после которых долгое время поклонники Ренаты оставляют в блоге Ули восторженные комментарии.

Пользователи Сети считают, что дочь выросла если не точной копией мамы, то как минимум очень похожей на нее. Это особенно заметно, когда Уля запечатлена на снимке в профиль.