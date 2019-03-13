17-летняя дочь Максима Дунаевского примерила дерзкий образ и заявила, что мечтает стать актрисой

В беседе с журналистами девушка призналась, что мечтает о карьере актрисы. «Но эта мечта не входит в раздел "несбыточных"», — подчеркнула она.

«С детства меня учили много чему. Но я расскажу именно то, чему буду учить и своих детей, — всегда иметь цель и быть увлеченным чем-то. Другими словами, никогда не сидеть без дела», — призналась Полина.

«Не думаю, что есть какое-то достижение на данном этапе, которым я могу смело хвастаться», — заметила она.

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