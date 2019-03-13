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17-летняя дочь Максима Дунаевского примерила дерзкий образ и заявила, что мечтает стать актрисой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Полины Дунаевской
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Полина Дунаевская рассказала о своих ценностях.

В минувшем 2018 году дочь прославленного композитора Максима Дунаевского дебютировала на Балу Tatler. Яркая внешность девушки привлекла внимание редакторов WMJ.ru, которые предложили Полине примерить дерзкий образ для фотосессии.

В беседе с журналистами девушка призналась, что мечтает о карьере актрисы. «Но эта мечта не входит в раздел "несбыточных"», — подчеркнула она.

«С детства меня учили много чему. Но я расскажу именно то, чему буду учить и своих детей, — всегда иметь цель и быть увлеченным чем-то. Другими словами, никогда не сидеть без дела», — призналась Полина.

«Не думаю, что есть какое-то достижение на данном этапе, которым я могу смело хвастаться», — заметила она.

Другие кадры из фотосессии смотрите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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