17-летняя дочь Джуда Лоу стала лицом элитного ювелирного дома

Знаменитый британский актер Джуд Лоу — многодетный папа. ОТ первого брака с Сэйди Фрост у актера есть 21-летний сын Рафферти, 17-летняя дочь Айрис и 15-летний сын Руди. В 2009 году Лоу стал отцом в четвертый раз — новозеландская модель Саманта Берк подарила ему дочь Софию. В марте 2015 года у актера родился пятый ребенок — девочка Ада, мамой которой стала певица Кэтрин Хардинг. Не так давно СМИ сообщили, что нынешняя супруга актера, Филиппа Коан, находится в «интересном положении» и скоро Джуд Лоу станет папой в шестой раз.

Нам кажется, что Айрис ждет большое модельное будущее, а вы как думаете?

Фото: instagram