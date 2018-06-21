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17-летняя дочь Джуда Лоу стала лицом элитного ювелирного дома

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Айрис Лоу

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Айрис Лоу подписала контракт с ювелирной компанией Tiffany&Co.

На днях состоялся дебют 17-летней Айрис Лоу в качестве лица ювелирного дома. Эксперты считают, что первый выход модели оказался более, чем удачный. Строгий белый брючный костюм только подчеркнул блеск бриллиантов в украшениях из новой коллекции Tiffany&Co.

Контракт с Tiffany&Co не стал для мисс Лоу первым. В ее карьере уже было сотрудничество с популярной маркой Burberry.

Знаменитый британский актер Джуд Лоу — многодетный папа. ОТ первого брака с Сэйди Фрост у актера есть 21-летний сын Рафферти, 17-летняя дочь Айрис и 15-летний сын Руди. В 2009 году Лоу стал отцом в четвертый раз — новозеландская модель Саманта Берк подарила ему дочь Софию. В марте 2015 года у актера родился пятый ребенок — девочка Ада, мамой которой стала певица Кэтрин Хардинг. Не так давно СМИ сообщили, что нынешняя супруга актера, Филиппа Коан, находится в «интересном положении» и скоро Джуд Лоу станет папой в шестой раз.

Нам кажется, что Айрис ждет большое модельное будущее, а вы как думаете?

Фото: instagram

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