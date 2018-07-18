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17-летняя дочь Александра Малинина выпустила свой первый клип

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Устиньи Малининой

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Устинья Малинина успешно строит музыкальную карьеру.

Дочь Александра Малинина Устинья решила пойти по его стопам. Девушка записала уже несколько песен, а на днях представила на суд зрителей свой дебютный видеоклип.

Музыку к песне «Лев Толстой» написали популярный композитор Герман Титов, который работает с Наташей Королевой, Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а автор слов — поэт-песенник Наталья Касимцева, автор хита «Вдвоем» в исполнении Наргиз Закировой и Максима Фадеева.

Отметим, что в одном из недавних интервью Александр Малинин признался, что рад, что его дети занимаются творчеством: «Рад, что сын Никита пошел по моим стопам, живет своей музыкой, пишет треки для многих артистов. Он сделал себя сам, без моей помощи. Главное, он счастлив. Кроме этого, музыкальную карьеру строит дочь Устинья, которая учится в 10-м классе и собирается поступать в консерваторию. Дочь выпустила сольный авторский альбом, сама пишет песни на немецком и английском языках. Скоро выйдет клип, который она сняла в Амстердаме. Думаю, вы еще услышите певицу Устинью Малинину! Ее творчество можно посмотреть на YouTube. Сын Фрол — художник, пишет картины, старший Антон — бизнесмен».

Фото: instagram

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