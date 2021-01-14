17-летний сын Дмитрия Хворостовского впервые показал избранницу и признался ей в чувствах

«Ты прекрасен, Максим. Люблю тебя до Луны и обратно», — прокомментировала мать юноши Флоранс Хворостовская, которая, судя по всему, уже знакома с подругой сына.

«Хотелось бы надеяться, что девушка соответствует Максиму», «Совсем взрослый Максим! Красивый! И девушка у тебя красивая! Счастья вам!», «Милые», «Максим красавчик, как папа!», — отметили подписчики молодого человека.

Оперная певица Флоранс Илли стала второй супругой Дмитрия Хворостовского. В семье росли двое детей — Максим и Нина. У Дмитрия также было трое детей от первого брака с артисткой кордебалета Светланой: удочеренная Мария и общие двойняшки Александра и Даниил.

Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года после долгой борьбы с опухолью мозга. О болезни артиста стало известно летом 2015 года, когда он отменил выступления из-за ухудшившегося состояния здоровья. Через год в интервью Хворостовский сказал: «Загробной жизни нет и не может быть», добавив, что в бога не верит.