17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Вот она, я! Больше 20 лет назад», — поделилась певица Натали архивным снимком.

«В этот день ровно 49 лет назад запатентовали Polaroid, а технология мгновенной печати популярна и по сей день. Секрет прост: нам нравится трогать руками время, поэтому эти камеры будут жить еще очень долго», — показала мгновенное фото Тина Канделаки.

«А тем, то ложится спать, хорошего сна...», — пожелала Светлана Зейналова.