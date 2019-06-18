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17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эмина Агаларова

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Минувший понедельник Стас Михайлов с женой провели в Стамбуле: «Жизнь прекрасна!!!»

Эмин Агаларов поделился нежной фотографией с Аленой Гавриловой: «Happy people wish everyone happiness!!!!»

Наталья Водянова прилетела в Москву.

Влад Топалов показал фото с сыном: «Мое маленькое чудо. Мой Симба».

«Кому-то сегодня 1 год и 10 месяцев», — написала Надежда Ручка.

Мои мальчики, — Написала Ким Кардашьян под нежной фотографией.

Криштиану Роналду тоже показал фото с сыном — на этот раз, старшим. Не отстает супруг Саши Савельевой: «Вчера был замечательный Папин праздник. Анастасия и Леон Кирилловичи».

Олег Газманов растрогал подписчиков:

«Вот она, я! Больше 20 лет назад», — поделилась певица Натали архивным снимком.

«В этот день ровно 49 лет назад запатентовали Polaroid, а технология мгновенной печати популярна и по сей день. Секрет прост: нам нравится трогать руками время, поэтому эти камеры будут жить еще очень долго», — показала мгновенное фото Тина Канделаки.

«А тем, то ложится спать, хорошего сна...», — пожелала Светлана Зейналова.

Надежда Михалкова поделилась уютным видеороликом:

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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