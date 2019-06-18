17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Минувший понедельник Стас Михайлов с женой провели в Стамбуле: «Жизнь прекрасна!!!»
Эмин Агаларов поделился нежной фотографией с Аленой Гавриловой: «Happy people wish everyone happiness!!!!»
Наталья Водянова прилетела в Москву.
Влад Топалов показал фото с сыном: «Мое маленькое чудо. Мой Симба».
«Кому-то сегодня 1 год и 10 месяцев», — написала Надежда Ручка.
Мои мальчики, — Написала Ким Кардашьян под нежной фотографией.
Криштиану Роналду тоже показал фото с сыном — на этот раз, старшим. Не отстает супруг Саши Савельевой: «Вчера был замечательный Папин праздник. Анастасия и Леон Кирилловичи».
Олег Газманов растрогал подписчиков:
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Нарисуй губной помадой сердце на окне в гостиной, проезжая мимо я увижу и пойму. И помчусь к тебе взлетаю прямо через три ступеньки и успев тебя с окна открытого сниму…!. Самолёты и ракеты пусть летят куда им надо. Пусть по ящику чернуху крутят напролёт крутят напролёт. Мы, обнявшись на карнизе под обстрелом чьих-то взглядов, расправляя крылья отправляемся в полёт! 🌷❤️Просто СОСКУЧИЛСЯ. #помада #пробки #любовь #единственная #песни #стихи #хит #шоу #лето2019
«Вот она, я! Больше 20 лет назад», — поделилась певица Натали архивным снимком.
«В этот день ровно 49 лет назад запатентовали Polaroid, а технология мгновенной печати популярна и по сей день. Секрет прост: нам нравится трогать руками время, поэтому эти камеры будут жить еще очень долго», — показала мгновенное фото Тина Канделаки.
«А тем, то ложится спать, хорошего сна...», — пожелала Светлана Зейналова.
Надежда Михалкова поделилась уютным видеороликом:
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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