17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Кристина Асмус поделилась селфи и рассказала про свои сложные отношения с мужчинами – чтобы развеять сплетни о личной жизни. Высказалась она, однако, так неопределенно, что скорее создала новые.
Звезды, которые рискуют снова остаться без концертов, активно советуют поклонникам защищаться от коронавируса и прививаться. За это высказались Валерия, Мария Шумакова, Наташа Королева.
Клава Кока поделилась очень милым совместным фото с Моргенштерном и тортиком.
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров резко высказался в отношении людей, которые обливают грязью за спиной. Речь, возможно, идет о слухах о его изменах и проблемах в отношениях с Ксенией.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star
Илья Прусикин записал пособие по сохранению верности в паре вместе с коллегой и возлюбленной Софьей Таюрской.
Екатерина Волкова в ярком неоновом купальнике наслаждается жарким солнцем на пляже в Сочи, а у Юлии Ковальчук солнце свое. Певица примерила очень летний желтый костюм и похвалилась им в своем блоге.
Альбина Джанабаева наслаждается материнством и делится очень нежными фотографиями с новорожденной малышкой.
А Настасья Самбурская, хотя мамой пока и не является, призвала своих поклонников любить своих детей такими, какие они есть, и не сравнивать с другими.
Фото: Instagram Ильи Прусикина, Марии Шумаковой, Валерии, Наташи Королевой, Екатерины Волковой, Юлии Ковальчук, Альбины Джанабаевой, Настасьи Самбурской, Клавы Коки, Курбана Омарова, Кристины Асмус
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