17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус поделилась селфи и рассказала про свои сложные отношения с мужчинами – чтобы развеять сплетни о личной жизни. Высказалась она, однако, так неопределенно, что скорее создала новые.

Звезды, которые рискуют снова остаться без концертов, активно советуют поклонникам защищаться от коронавируса и прививаться. За это высказались Валерия, Мария Шумакова, Наташа Королева.

Клава Кока поделилась очень милым совместным фото с Моргенштерном и тортиком.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров резко высказался в отношении людей, которые обливают грязью за спиной. Речь, возможно, идет о слухах о его изменах и проблемах в отношениях с Ксенией.