17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Криштиану Роналду поздравил красавца-сына с 10-летием.
Певица Ханна показала милое фото с дочкой: «Папина копия! Но кое-что мое есть))) Как думаете что?»
Виктория Лопырева показала милый «бумеранг» с сыном: «Мой лучший учитель».
Дмитрий Тарасов поделился первой совместной фотографией с семьей в Казани: «Приехали мои девочки. Чуть отдохнули и пошли гулять по городу. Настроение супер! Ева больше всех устала. Всем мира и добра».
Дмитрий Дибров похвастался рисунком, который сделал его сын: «Это только что нарисовал Федя (6 лет). По его словам, здесь изображены Ринго и Джон, их гитары летят в воздухе, как и дополнительный барабан с палками от него. Кто человек слева, автор умолчал».
Сергей Жигунов показал, как выглядел в детстве.
Галина Юдашкина похвасталась стройной фигурой на фото с сыном: «Футбол. Китайский. Прогулка с друзьями. Насыщенный день Аркаши».
Марина Юдашкина поделилась новым для себя рецептом приготовления курицы (см. второй слайд):
Светлана Бондарчук поделилась красочной фотографией.
Светлана Зейналова увлеклась иглоукалыванием: «Я все, сдалась. Не могу больше терпеть постоянную боль. Пошла лечить шею, спину и глаз иголками. Кстати, прекрасный эффект дают. Лично мне».
Марии Погребняк похвасталась собственноручно сделанным макияжем: «Никогда не любила зависеть от кого-то, поэтому научилась сама себе делать мейк, укладывать волосы, а сегодня еще сама себе подстригла модную челку. Результатом довольна».
Сергей Безруков предупредил об опасности: «Дорогие мои! Будьте осторожны на солнце! Обратите внимание...Эффект линзы... Это опасно! Так же как осколок бутылки в лесу...((( Вот так начинается пожар».
Певица Елка поделилась эмоциями: «Летняя лень какая-то особенная)) за нее вообще не стыдно. И если вдруг сделалось какое-то одно дело, очень довольна собой. Даже если это "немедленно сходить за черешенкой сил моих больше нет"».
Фото и видео: Instagram
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