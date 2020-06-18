17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Тарасов поделился первой совместной фотографией с семьей в Казани: «Приехали мои девочки. Чуть отдохнули и пошли гулять по городу. Настроение супер! Ева больше всех устала. Всем мира и добра».

Дмитрий Дибров похвастался рисунком, который сделал его сын: «Это только что нарисовал Федя (6 лет). По его словам, здесь изображены Ринго и Джон, их гитары летят в воздухе, как и дополнительный барабан с палками от него. Кто человек слева, автор умолчал».

Сергей Жигунов показал, как выглядел в детстве.

Галина Юдашкина похвасталась стройной фигурой на фото с сыном: «Футбол. Китайский. Прогулка с друзьями. Насыщенный день Аркаши».

Марина Юдашкина поделилась новым для себя рецептом приготовления курицы (см. второй слайд):