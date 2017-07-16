Филипп Киркоров устроил семейное сафари с детьми, Елена Ваенга сделала нестандартное селфи — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Анфиса Чехова с сыном навестили Анастасию Стоцкую: «Очень люблю вашу семью. Любуюсь вами», — написала та. Скоро Солик отправится на оставшееся лето к бабушке в Грузию, за витаминами, горным воздухом и крепким иммунитетом. Ольга Кабо похвасталась сыном: «Воспитываем будущего защитника Отечества!». Василиса Володина показала свою семью. Лена Темникова пожаловалась, что из-за ношения тяжелой дочки заработала грыжу в области поясницы.

Ирина Патлах показала нежное фото с мужем, Сосо Павлиашвили: «Давно не ездили в поезде днем!!!! Пейзаж за окном, как терапия! высматриваю лосей... И никакой это не осьминог- это лось вниз рогами- лосьминог». Елена Ваенга сделала нестандартное селфи.

Алена Апина похвалилась удачной фотосессией: «Спокойной ночи всем! А я закончила съемки!!! Для испанского крутого календаря и все самые крутые уже обещаны хорошим изданиям». А Любовь Толкалина — «уловом»: «А я сходила на пробежку в соседнее село и забрела в посадку». Анна Семенович — формами.

Арина Шарапова поделилась дачной фотографией: ее отпуск закончился и она снова возвращается в эфир. Максим Галкин рассказал, в чем преимущество плохой погоды на отдыхе: «В том, что можно валяться на диване без угрызений совести, — мол туда не пошел, на природу не выехал. Непогода — натуральный адвокат лени».

Андрей Малахов поздравил Григория Лепса с днем рождения: