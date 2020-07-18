17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ани Лорак примерила стильную панамку: «Как настроение, мои дорогие?»

Саша Савельева поучаствовала в фотосессии: «Трогала руками лицо».

Елена Летучая продемонстрировала стильный спортивный образ: «Люблю теннис, бег, лошадей, горные лыжи, йогу, серфинг, коньки и наверняка еще много чего забыла, а у вас как со спортом?»

Лиза Арзамасова похвасталась мотоциклетной формой.

Ольга Кабо примерила традиционный наряд: «Будучи в Грозном, примерила на себя национальное чеченское платье (по чеченски габли). Интересно, что его фасон дошел почти неизменным до наших дней. Обычно платье было из белого или светлого шелка. Для украшения использовали галуны, кружева, металлические застежки, подвески, иногда золотое шитье. На платье поверх рубашки одевался приталенный бордовый или голубой кафтанчик с нашитыми серебряными накладками с позолотой, которые были видны в вырезе платья. На талии платье перетягивалось медным или серебряным поясом с позолотой. Пластинки пояса имели гравировку или накладки с филигранью и соединялись между собой шарнирами, украшались драгоценными или полудрагоценными камнями: агатом, сердоликом, бирюзой. Сегодня на мне современное "габли", предоставленное специально для съемки. Конечно, не хватает национального покрытия головы — хиджаба, но я позволила себе такую вольность».

Тимати похвастался татуировками: «Привет, меня зовут Тимур. Мне 36. Я просто хочу что бы вы знали, что я люблю жареную картошку».

Ирина Медведева предстала в образе невесты: «Поехали!!! Кто не знает: в первый съемочный день всегда разбивается тарелка с именами всех участников процесса. Но откуда пошла эта традиция так никто и не знает, но Всееее делают. Не видела ни одного проекта, кто бы не делал этого».

Полина Диброва празднует день рождения.

Маргарита Симоньян наслаждается отдыхом.

Аглая Тарасова — тоже.