17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками фотографиями с пляжа: «Программа «В рабочий полдень» приветствует своих зрителей», - подписала она снимки (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
Юлия Пересильд отправилась развлекаться с дочками в игровые комнаты.
«Вот это Метафора на Отдых с Детьми. Мамы меня сейчас поймут!!!ты все время должен быть начеку и в хорошей Форме! Тогда все будут весело и громко смеяться. Но не расслабляться! Море ! Солнце! Не забывайте активно мазаться защитными средствами и лучше после тоже спец кремом после солнца! и конечно, по максимуму пить Воду. детям постоянно подсовывать стакан с Водой , вместо соков и лимонадов!!!! Всем хорошего лета!!!», - написала актриса.
Влад Соколовский вернулся с Бали и сразу встретился с дочкой Мией.
Анастасия Костенко показала новые фото с дочерью Миланой. «Я тебя себе такой и представляла», - призналась она малышке.
Фото: Instagram
У Иосифа Пригожина во Франции отобрали права, и Валерия стала его личным водителем.
Саша Савельева показала фото во время занятий спортом.
«После занятий спортом чувствуешь себя человеком. Когда не переусердствуешь, не тягаешь тонны железа, сдыхая на пол- пути, потому- что тебе срочно надо накачать задницу, а делаешь все с удовольствием», - рассказала певица.
Фото: Instagram
Анна Хилькевич показала смешное видео, в котором просит мужа сделать ее селфи.
«Попросила мужа сделать фото. А он в своем стиле. троллинг 60левела, но это не точно».
Счастливый отец Оскар Кучера не нарадуется рождению пятого ребенка и показал фото, как жена кормит грудью малыша.
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Странные дела творятся 😳 ⠀ Только когда у меня родился пятый ребенок, я осознал, что значит этот великий божий дар - быть отцом маленького комочка счастья. Раньше я особо не стремился проводить много времени с детьми, пока они совсем крохи. А вот когда подрастали - да, становилось интереснее, ведь с ними уже можно было и говорить, и возиться, и играть. Нет, конечно, я с большим удовольствием держал на руках и гулял с коляской, но все остальные заботы обычно спихивал на маму ребенка. ⠀ Сейчас... Это что-то с чем-то. Меня просто не остановить. Я вообще не представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочка и хочу как можно больше и дольше быть с ним. Везти коляску? Только я! Держать на руках? Только я. Маме отдаю только кормить - и то потому, что сам чисто физически на это не способен. Делает она это, как видите, очень грациозно.. Красота. ⠀ С чем же это связано? Возможно с возрастом, потому что понимание приходит с опытом. Что думаете? ⠀ #отцовство #семья #дети #воспитание
Чьи фото и видео вам понравились сегодня?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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