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17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Потап и Настя в Чехии

Фото: Instagram
О том, как знаменитости провели этот день, узнаете из нашего дайджеста.

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками фотографиями с пляжа: «Программа «В рабочий полдень» приветствует своих зрителей», - подписала она снимки (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Альбина Джанабаева

Фото: Instagram

Юлия Пересильд отправилась развлекаться с дочками в игровые комнаты.

«Вот это Метафора на Отдых с Детьми. Мамы меня сейчас поймут!!!ты все время должен быть начеку и в хорошей Форме! Тогда все будут весело и громко смеяться. Но не расслабляться! Море ! Солнце! Не забывайте активно мазаться защитными средствами и лучше после тоже спец кремом после солнца! и конечно, по максимуму пить Воду. детям постоянно подсовывать стакан с Водой , вместо соков и лимонадов!!!! Всем хорошего лета!!!», - написала актриса.

Влад Соколовский вернулся с Бали и сразу встретился с дочкой Мией.

Анастасия Костенко показала новые фото с дочерью Миланой. «Я тебя себе такой и представляла», - призналась она малышке.

Анастасия Костенко и Милана

Фото: Instagram

У Иосифа Пригожина во Франции отобрали права, и Валерия стала его личным водителем.

Валерия за рулем

Саша Савельева показала фото во время занятий спортом.

«После занятий спортом чувствуешь себя человеком. Когда не переусердствуешь, не тягаешь тонны железа, сдыхая на пол- пути, потому- что тебе срочно надо накачать задницу, а делаешь все с удовольствием», - рассказала певица.

Саша Савельева

Фото: Instagram

Анна Хилькевич показала смешное видео, в котором просит мужа сделать ее селфи.

«Попросила мужа сделать фото. А он в своем стиле. троллинг 60левела, но это не точно».

Счастливый отец Оскар Кучера не нарадуется рождению пятого ребенка и показал фото, как жена кормит грудью малыша.

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Странные дела творятся 😳 ⠀ Только когда у меня родился пятый ребенок, я осознал, что значит этот великий божий дар - быть отцом маленького комочка счастья. Раньше я особо не стремился проводить много времени с детьми, пока они совсем крохи. А вот когда подрастали - да, становилось интереснее, ведь с ними уже можно было и говорить, и возиться, и играть. Нет, конечно, я с большим удовольствием держал на руках и гулял с коляской, но все остальные заботы обычно спихивал на маму ребенка. ⠀ Сейчас... Это что-то с чем-то. Меня просто не остановить. Я вообще не представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочка и хочу как можно больше и дольше быть с ним. Везти коляску? Только я! Держать на руках? Только я. Маме отдаю только кормить - и то потому, что сам чисто физически на это не способен. Делает она это, как видите, очень грациозно.. Красота. ⠀ С чем же это связано? Возможно с возрастом, потому что понимание приходит с опытом. Что думаете? ⠀ #отцовство #семья #дети #воспитание

Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera)

Чьи фото и видео вам понравились сегодня?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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