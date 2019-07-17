17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Пересильд отправилась развлекаться с дочками в игровые комнаты.

«Вот это Метафора на Отдых с Детьми. Мамы меня сейчас поймут!!!ты все время должен быть начеку и в хорошей Форме! Тогда все будут весело и громко смеяться. Но не расслабляться! Море ! Солнце! Не забывайте активно мазаться защитными средствами и лучше после тоже спец кремом после солнца! и конечно, по максимуму пить Воду. детям постоянно подсовывать стакан с Водой , вместо соков и лимонадов!!!! Всем хорошего лета!!!», - написала актриса.