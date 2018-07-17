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17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анфисы Чеховой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анфиса Чехова отдыхает в Праге.

Мария Погребняк рассказала, о каком мире для своих сыновей мечтает: «Очень хочется стабильности и мира на Земле🤗Но только совместными усилиями мы можем достичь этого.🙏🏻 В наш век информатизации надо, чтобы в соц.сетях было больше историй о счастливых семейных парах, больше доброты и любви! Мне как маме важно, в каком мире будут жить мои дети! Хватит жить ради хайпа! Мне кажется, что многие специально прикидываются плохими девушками и парнями, чтобы просто хайпануть ради лайков и подписчиков! Но после такой славы заслужить положительную репутацию будет очень сложно!🤦🏼‍♀️».

Полина Диброва с размахом отметила день рождения. Беременная Анна Хилькевич поделилась фрагментом прогулки с дочерью Арианной.

Маленький продавец мороженого😂👌🏻🍦🍧

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Мороженщик-бизнесмен. Часть 2)))

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Саша Project покоряет «планку»: «Планка даётся мне тяжело! Но я каждый день добавляю по 10 секунд и потом ещё добавляю подъемы на руки)🙈 не судите строго😅 я только начинаю эксперимент 💃🏻☀️».

Андрей Малахов показал неожиданное фото с Викторией Боней: «А мы улетели. А там еще немного и Прованс... #наташапрости #каникулыбонифация». Николай Басков поделился селфи из звукозаписывающей студии. Инна Маликова провела отличную тренировку на свежем воздухе.

Любовь Толкалина поделилась впечатлениями о фильме Кирилла Серебренникова «Лето»: «В 7 раз посмотрела фильм ЛЕТО Кирилла Серебренникова... вот празднуем! как же хочется хулиганить дурачиться и бесчинствовать!!!! Воистину это картина для живых».

Фото: instagram

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