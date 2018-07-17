17 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Погребняк рассказала, о каком мире для своих сыновей мечтает: «Очень хочется стабильности и мира на Земле🤗Но только совместными усилиями мы можем достичь этого.🙏🏻 В наш век информатизации надо, чтобы в соц.сетях было больше историй о счастливых семейных парах, больше доброты и любви! Мне как маме важно, в каком мире будут жить мои дети! Хватит жить ради хайпа! Мне кажется, что многие специально прикидываются плохими девушками и парнями, чтобы просто хайпануть ради лайков и подписчиков! Но после такой славы заслужить положительную репутацию будет очень сложно!🤦🏼‍♀️».