17 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ xenia_sobchak
Ксения Собчак поужинала вместе с мужем в собственном ресторане. Звезда выбрала для выхода яркий пиджак и нежное платье. Константин Богомолов сопровождал супругу в стильном свитере.
Бритни Спирс подстригла челку. Звезда посоветовала сделать это всем, кто хочет омолодиться лет на 10. Действительно, такая прическа певице очень к лицу. Бритни добавила, что любит менять стрижки и укладывать волосы разным образом, это действует на нее успокаивающе.
Елена Летучая продолжает покорять Антарктиду. Сейчас она вместе с мужем и друзьями отправилась в экспедицию. По словам звезды, им очень повезло с погодой.
Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская отмечают годовщину свадьбы. Прошел год с момента, как влюбленные узаконили свои отношения.
Илья Авербух вернулся домой после рабочей командировки и поделился трогательным видео. Его супруга Лиза Арзамасова устроила мужу сюрприз. Спортсмен оценил старания любимой и поблагодарил ее в личном блоге. Он написал: «Счастье вернуться домой».
Анна Нетребко любит культурный отдых. Сегодня она прогулялась по музею, в котором представлены редкие картины Караваджо, и даже показала некоторые произведения подписчикам в личном блоге.
Очаровательная Юлия Савичева готовится к выпуску новой композиции и в преддверии релиза рассказала подписчикам, как снимался клип: «Чтобы создать дождливую атмосферу, мы запаслись водой и я постоянно обливала себя прямо в метро. Конечно же, после нас оставались лужи, и в какой-то момент подошла грозная тетенька со словами: «А потом тут будут люди падать». Мы ей пообещали, что больше так не будем. Правда, пару дублей мы еще прямо в вагоне сделали, где пришлось масштабно нахулиганить. А еще в этот день я накаталась на эскалаторе. Мы делали разные дубли, и мне приходилось ездить вверх, вниз, ходить против движения. Естественно, так нельзя и опасно для жизни, ребята, ни в коем случае не повторяйте! Нас за это тоже наругали, конечно же».
Сергей Безруков показал подписчикам любимых питомцев. На удивление, кот и пес мирно уживаются друг с другом. По словам актера, они отлично ладят.
Юлия Ковальчук и Анастасия Волочкова поразили поклонников своей гибкостью. Юлия села на шпагат в спортзале, а балерина, как ни странно, в магазине.
Наташа Королева рассказала подписчикам, как справляется с плохим настроением. Она опубликовала видео из семейного архива, на котором поет с мамой украинскую песню.
Мама Тимати, наконец, вырвалась на отдых. Обычно Симона занимается воспитанием дочери Тимура и у нее нет времени на себя. Женщина отправилась на Байкал, чтобы восстановить энергию. Большую часть времени она проводит на различных оздоравливающих процедурах.
Фото и видео: Instagram