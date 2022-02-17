17 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко любит культурный отдых. Сегодня она прогулялась по музею, в котором представлены редкие картины Караваджо, и даже показала некоторые произведения подписчикам в личном блоге.

Очаровательная Юлия Савичева готовится к выпуску новой композиции и в преддверии релиза рассказала подписчикам, как снимался клип: «Чтобы создать дождливую атмосферу, мы запаслись водой и я постоянно обливала себя прямо в метро. Конечно же, после нас оставались лужи, и в какой-то момент подошла грозная тетенька со словами: «А потом тут будут люди падать». Мы ей пообещали, что больше так не будем. Правда, пару дублей мы еще прямо в вагоне сделали, где пришлось масштабно нахулиганить. А еще в этот день я накаталась на эскалаторе. Мы делали разные дубли, и мне приходилось ездить вверх, вниз, ходить против движения. Естественно, так нельзя и опасно для жизни, ребята, ни в коем случае не повторяйте! Нас за это тоже наругали, конечно же».