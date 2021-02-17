17 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звед
Фото: www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Агата Муцениеце показала фотографии с зимней прогулки – напомнив поклонникам, что у нее все хорошо. Ранее она дала интервью, в котором поделилась своими планами – она хочет родить ещё одного ребенка.
Анастасия Решетова поделилась фотографиями в новом образе – модель отрезала челку. В кадре она с домашним питомцем – котом Салемом.
Кети Топурия устроила первую фотосесс с малышом Адамом и своей старшей дочерью Оливией – поклонники были в восторге.
Ксения Бородина поделилась теплым семейным фото с дочками и бабушкой. Телеведущая трогательно поздравила родственницу с днём рождения.
Лобода показала кадр, на котором она отправляется на работу – певица примерила элегантное чёрное платье-комбинацию и пообещала скоро порадовать поклонников новым релизом.
Наталья Подольская рассказала, что ее сыну Ване скоро четыре месяца, и объявила, что собирается выйти на работу – по ее мнению, мать должна быть реализована во всех сферах.
Дарья Мельникова показала свою новую работу – на видео актриса появилась в эффектном винтажном образе.
«Это я встаю посреди ночи – почитать директ», – иронично прокомментировала актриса.
Филипп Киркоров тоже поделился новым образом и показал фотографии в ярком костюме на зимней прогулке. Своих поклонников он пригласил пообщаться с ними в новом популярном приложении clubhouse.
Вера Брежнева показала, какие фотографии стоят у нее на заставке – оказалось, что, разблокируя экран, певица каждый раз видит своих дочерей, Соню и Сару.
Татьяна Навка опубликовала архивные фото со своим ледовым партнёром , Романом Костомаровым – коллеги отмечают 15 лет со дня своего победного пути на Олимпийских играх.
Своим новым образом в Instagram похвасталась Регина Тодоренко– она покрасила волосы в нежный розовый оттенок.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Анастасии Решетовой, Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, Ксении Бородиной, Кети Топурии, Натальи Подольской
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