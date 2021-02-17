17 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звед

Агата Муцениеце показала фотографии с зимней прогулки – напомнив поклонникам, что у нее все хорошо. Ранее она дала интервью, в котором поделилась своими планами – она хочет родить ещё одного ребенка.

Анастасия Решетова поделилась фотографиями в новом образе – модель отрезала челку. В кадре она с домашним питомцем – котом Салемом.

Кети Топурия устроила первую фотосесс с малышом Адамом и своей старшей дочерью Оливией – поклонники были в восторге.