17 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Молодая мама Анастасия Решетова рассказала, как возвращает форму: «Какое счастье — снова полноценно чувствовать свое тело после 13 месяцев перерыва в активности. На данный момент я не перегружаю себя физ нагрузкой. Не делаю кардио чтобы молоко не пропало (недавно был уже неудачный опыт), а если силовые, то только с маленьким весом. Ну и конечно аэрострейчинг — one love. Никаких диет. Все это после того как выполню свой мамский долг».

Екатерина Вилкова поделилась трогательной фотографией дочки: «Моя мышь в спорте».

Алена Хмельницкая показала, как рисует ее дочь: «Творит моя Ксюня)... Я тоже очень любила рисовать. И сейчас люблю, но почему-то не рисую... Хорошего всем настроения и времени на свои любимые занятия».

Дарья Мельникова расказала, как мечтала стать известной танцовщицей: «В детстве я занималась танцами и ненавидела растяжку. Но как видно на этом фото, делала все возможное на пути к своей мечте. Я мечтала стать балериной, потом хореографом-постановщиком, потом мечтала о школе танцев, все эти мечты так или иначе были связаны со сценой. Уже в три года я ощутила, что выходя на сцену могу оказывать влияние на массы, сначала это были массы родственников, потом все, кто приходил смотреть экзамены по "классике", а затем и настоящий зритель! Я с детства мечтала о сцене и теперь, выходя на нее, каждый раз, я ощущаю не только счастье, но и огромную благодарность. Потому что в осуществлении мечты мне всегда кто-нибудь помогал: родители, учителя, партнеры, зрители».

Елена Подкаминская тоже показала детскую фотографию в поддержку фонда @doctor__clown и рассказала о мечте: «Когда я была маленькой, я мечтала стать великой волшебницей. Накидывала на плечи мамину шаль, представляя, что это мантия, хватала свою волшебную палочку и в своем воображении творила чудеса: предо мной раздвигались горы, укрощались моря-океаны, я парила среди облаков на ковре-самолете, проходила сквозь воображаемые стены и любые преграды. Повзрослев, я поняла — чтобы быть волшебником, не обязательно делать все эти масштабные удивительные штуки... Волшебство в простоте. Помогая другим, каждый из нас становится Великим Волшебником!»

Надежда Бабкина рассказала о добром предновогоднем мероприятии: «На благотворительной ярмарке в гимназии Георгия купила для нашего театра Снеговичка».

Игорь Николаев поделился новогодним настроением: «От нашей ели — вашей ели!) Снега нет.+5. Но градус настроения неуклонно повышается».