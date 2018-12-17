17 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Акиньшина примерила новый образ, который сделал ее неузнаваемой.

Стас Пьеха показал, каким он был в подростковом возрасте, и каким стал сейчас.

Роза Сябитова поделилась воспоминаниями: «В молодости я любила "работать" Снегурочкой. В Министерстве Внешних Экономических Связей, где я работала, для поздравления детей сотрудников, выбирали лучших комсомольцев, среди которых, всегда была я. Чувствуя себя, посланником Нового года, мне нравилось поздравлять детей, и дарить им новогоднюю сказку. Кстати, выученные в то время, детские стихи и песни, пригодились, после рождения уже моих детей. Единственный минус, это Дед Мороз, который, обязательно, напивался на 3-4 ребенке, до поросячьего состояния, и его приходилось таскать на себе. (фото 1980 года)».

Надежда Оболенцева показала архивную фотографию Светланы Бондарчук с сыном.

Дмитрий Тарасов с женой публикуют кадры с семейного отдыха на Мальдивах. Мария Погребняк с мужем тоже отправилась на теплые моря. А Дарья Пынзарь призвала не завидовать тому, что она живет в Турции: «Мой негатив вызывают лишь те люди, которые осуждая кого-то в тайне мечтают жить так-же. Я например могу не разделять чью-то жизненную позицию , но осуждать ее я просто не имею права ( если это не противоречит человеческим и правовым нормам) я заметила что с пеной у рта оскорбляют чужую жизнь, внешность и выбор лишь те, кто живет совсем скучно. Потому-как найдя изъян в другой жизни или человеке( изъян тоже может быть только на их взгляд) они чувствуют что иллюзорно возвышаются-а это ничтожно, низко и даже унизительно как-то. Скучно жить это тоже их собственный выбор, свою жизнь можно изменить в секунду, только для этого надо признаться себе в этом желании и поднять свою попу с дивана».

Евгений Папунаишвили опубликовал трогательное видео: