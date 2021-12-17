17 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @the_yana_poplavskaya
Конец рабочей недели на всех влияет по-разному: кто-то обессиленно падает на кровать, на которой мечтает провести все выходные, а кто-то с новыми силами стремительно спешит навстречу интересным событиям. Наши звезды, определенно, относятся ко второму типу!
Актриса Яна Поплавская на все выходные решила организовать себе максимальную перезагрузку для души и тела. Именно поэтому она отправилась в самую настоящую русскую баню — идеальный вариант неактивного отдыха в зимнее время года.
Прохор Шаляпин далеко от дома уезжать не стал, а просто решил прогуляться по одной из набережных Москвы и насладиться красотой столицы.
А вот для хозяйственной Ляйсан Утяшевой отдых заключается в другом — в заботе о семье. Экс-гимнастка потратила пятницу на то, чтобы приготовить любимое блюдо своего супруга Павла Воли, а рецептом поделилась с подписчиками.
Анна Седокова и Янис Тимма уж точно лучше всех знают, каким именно способом нужно достигать максимального расслабления в последний день рабочей недели — лежа на одном из пляжей в жарком Монако.
Другие звезды в лице Владимира Преснякова и Алены Водонаевой ворвались в выходные с девизом «Вперед и с песней!». Первый — по причине своего профессионального выбора. Певец выступил на одном из концертов в Екатеринбурге, где ему довелось познакомиться с музыкальным исполнителем Jony. Чему Владимир, к слову, оказался очень рад. А вот Водонаева посетила концерт группы «Би-2», от которого тоже осталась в восторге.
Недовольной в этот день осталась только Теона — старшая дочь Ксении Бородиной. Девочка в столь юном возрасте пришла в негодование от поведения представителей противоположного пола, чем непременно решила поделиться с мамой.
А вот Пелагея и Дима Билан тоже рады, хоть и провели вечер перед долгожданными выходными на работе — певцы вернулись к наставничеству на шоу «Голос» и поделились кадрами со съемочной площадки.
Той же позиции придерживается Лариса Долина. Артистка выложила свою фотографию в экстра-мини с пайетками и роскошной укладкой. Под ней певица заявила о том, что ее тяжелая рабочая неделя, наполненная съемками, закончилась. Однако это не повод унывать — скоро начнется еще одна такая же!
Ничего нового не произошло у Кристины Асмус. На актрису в очередной раз набросились с жестокими обвинениями, после того как она поделилась с аудиторией тем, как тяжело перенесла заболевание гриппом.
А вот Матильда Шнурова, судя по новому фото, никакого гриппа не боится. Светская львица отправилась на прогулку по заснеженной Москве в обтягивающем комбинезоне с очень пикантным вырезом — и это единственное, что было на ней надето.
Судя по всему, грустит в эту пятницу одна Катерина Шпица. Повод расстроиться у актрисы был один, зато весомый: из-за проказ своего кота она не может установить дома новогоднюю елку. Поэтому пришла домой к родителям и с печальным видом разместилась под чужим символом торжества.
Фото и видео: Instagram