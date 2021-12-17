17 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Конец рабочей недели на всех влияет по-разному: кто-то обессиленно падает на кровать, на которой мечтает провести все выходные, а кто-то с новыми силами стремительно спешит навстречу интересным событиям. Наши звезды, определенно, относятся ко второму типу!

Актриса Яна Поплавская на все выходные решила организовать себе максимальную перезагрузку для души и тела. Именно поэтому она отправилась в самую настоящую русскую баню — идеальный вариант неактивного отдыха в зимнее время года.

Прохор Шаляпин далеко от дома уезжать не стал, а просто решил прогуляться по одной из набережных Москвы и насладиться красотой столицы.

А вот для хозяйственной Ляйсан Утяшевой отдых заключается в другом — в заботе о семье. Экс-гимнастка потратила пятницу на то, чтобы приготовить любимое блюдо своего супруга Павла Воли, а рецептом поделилась с подписчиками.