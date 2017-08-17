О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина поздравила свою молодую маму с днем рождения: «У моей мамули сегодня День Рождения!! Единственное, чего я хочу, чтобы она была всегда была здорова!!! А за улыбку на ее лице ответсвенны мы- ее дети!! Мамуль, я тебя очень люблю!»

Мария Кожевникова поделилась радостью: «Наконец-то муж нашел время и мы зарегистрировали сына!!!». Игорь Николаев подарил дочери машину:

Анна Седокова с дочками снялись для обложки журнала. Наталья Подольская позирует с сестрой-близняшкой. Ани Лорак и Жасмин показали соблазнительные отпускные фотографии. Юлия Топольницкая наслаждается пляжным отдыхом. Елена Летучая с мужем путешествуют по Венеции.

Алика Смехова гордится сыном: «Артем Смехов @sm1khov студент @plekhanovka факультет Международная школа бизнеса и мировой экономики». Певица МакSим удивляется, как быстро выросла ее дочь.

Мирослава Дума и Ксения Собчак поделились нежными видеороликами:

Фото: instagram.com