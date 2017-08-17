17 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Полина Гагарина поздравила свою молодую маму с днем рождения: «У моей мамули сегодня День Рождения!! Единственное, чего я хочу, чтобы она была всегда была здорова!!! А за улыбку на ее лице ответсвенны мы- ее дети!! Мамуль, я тебя очень люблю!»
Мария Кожевникова поделилась радостью: «Наконец-то муж нашел время и мы зарегистрировали сына!!!». Игорь Николаев подарил дочери машину:
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ))) 🚗Просто у папы в руках джойстик, а дочка думает, что red car едет сам по себе. Вот так и мы, взрослые, думаем, что сами управляем своей жизнью и поступками, в то время как нас направляет и ведёт по жизни невидимая сильная рука нашего Ангела-Хранителя. Слава Богу! 🙏 #игорьниколаев #верониканиколаева
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Анна Седокова с дочками снялись для обложки журнала. Наталья Подольская позирует с сестрой-близняшкой. Ани Лорак и Жасмин показали соблазнительные отпускные фотографии. Юлия Топольницкая наслаждается пляжным отдыхом. Елена Летучая с мужем путешествуют по Венеции.
Алика Смехова гордится сыном: «Артем Смехов @sm1khov студент @plekhanovka факультет Международная школа бизнеса и мировой экономики». Певица МакSим удивляется, как быстро выросла ее дочь.
Мирослава Дума и Ксения Собчак поделились нежными видеороликами:
Фото: instagram.com