О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина поздравила свою молодую маму с днем рождения: «У моей мамули сегодня День Рождения!! Единственное, чего я хочу, чтобы она была всегда была здорова!!! А за улыбку на ее лице ответсвенны мы- ее дети!! Мамуль, я тебя очень люблю!»

Мария Кожевникова поделилась радостью: «Наконец-то муж нашел время и мы зарегистрировали сына!!!». Игорь Николаев подарил дочери машину: