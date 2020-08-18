17 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в купальнике: «Как проверить женскую дружбу? Попросить подругу сделать фотку».

Ксения Бородина рассказала подписчицам, как одеваться и не одеваться «для мужчин»: «Мужья и мода - давайте поговорим об этом))) Для мужа я в пижаме вышла на улицу. Как ваши мужья реагируют на всякие модные штучки?) Мне кажется для мужчин чем проще, тем им понятней и круче. Белая майка алкоголичка, голубые джинсы или шорты и кеды) Опять же все разные это понятно, но к новинкам все относятся с осторожностью) "В женщине должна быть загадка", — это, пожалуй, главный принцип, по которому стоит составлять образы, чтобы нравиться мужчинам. Откровенное мини в паре с глубоким декольте не вызовет нужной реакции, а, напротив, оттолкнет, указывая на доступность. Нужно применить не такие явные, но действенные приемы. Это я говорю везде и всегда, главное, чтобы не вульгарно и поменьше ослеплять стразиками))) Езе мой муж не любит, когда у меня красная помада, а я так люблю».

Тина Канделаки похвасталась фото из отпуска: «В 1960-е годы всех поразила книга Десмонда Морриса "Голая обезьяна". Так писатель называет человека и планомерно, от страницы к странице, доказывает: при всем нашем грандиозном самомнении мы — скромные существа, подчиняющиеся законам поведения. Моррис говорит, что в определенный момент мы перестанем существовать как господствующий вид. Мы слишком ослабли, нам стали свойственны благодушие и убежденность в собственном превосходстве. Человек уверился в своем особенном предназначении и положении выше всех законов биологии. По мнению автора, это не так: многие виды животных в прошлом перестали существовать, и мы не являемся никаким исключением. В общем, в книге Моррис дает свои ответы на следующие вопросы: - сколько нам отпущено времени? - в какой момент нас переплюнет другой биологический вид? - почему отношения среди особей нашего вида такие сложные, а у приматов все гораздо проще? - откуда взялась моногамия? Очень любопытно и увлекательно».

Павел Табаков почтил память отца: