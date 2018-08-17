17 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александр Ревва показал, как снимает «женский» грим. Анна Семенович страдает от жары: «Так жарко, что хочется искупаться в фонтане! Готовимся к вечернему концерту с Оскаром Кучерой, он рабочий, я королева, как ни крути». Екатерина Варнава иронизирует над глупыми вопросами подписчиков.

Тимати оправдался за шикарный отдых с дочерью: «Мораль такова: я не украл, не распилил и не отжал. Заработал сам, заплатил налоги и трачу соответсвенно так, как хочу. Я никому ничего не должен и помогаю исключительно по собственному желанию. Не нравится моя реальность, работай и создавай свою в чем проблема ?)»

Марат Башаров с женой поздравили сына с вторым по счету днем рождения. Певица Жасмин со всеми детьми отметили день рождения старшего: «HappyBirthday закончился, а приятное послевкусие осталось! В этом году мой повзрослевший сын Миша решил, что важнее отметить этот праздник с семьёй, чем всех нас очень обрадовал! Мой "малыш" становится мудрым! И мы устроили ему с утра и до поздней ночи настоящий теплый, уютный семейный праздник с шариками, хлопушками, конфети, танцами, посиделками и сюрпризами!!! И ничего, что в задувании свечей на праздничном торте именинника опередили младшенькие, зато желание у нас у всех было одно на всех — почаще устраивать такие вот незабываемые и счастливые семейные дни!!!»

Подписчики Натальи Подольской разглядели небольшой животик на ее фото: «Тоже купальник надулся как у Бородино». Фанаты Дмитрия Тарасова не сразу признали его родившую жену на новом семейном фото. Дмитрий Песков с бывшей женой поздравил бывшую тещу.

Полина Гагарина поздравила маму: «Сегодня День рождения у главной женщины моей жизни, у моей мамули. Мамуль, будь здорова всегда, остальное на нас».