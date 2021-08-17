17 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Иосиф Пригожин поделился трогательным семейным фото – со своей супругой Валерией и внучкой Селин.
Instagram Виктории Бони сегодня лучше не смотреть на голодный желудок – девушка делится аппетитными кадрами с ужина и предлагает выбрать лучшую фото.
Светлана Бондарчук поделилась своим любимым цветом и показала яркий летний образ в оранжевом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annakhilkevich
Красавица Ирина Безрукова показала, как стильно одеваться на отдыхе – темные очки, яркий купальник с принтом и огромная шляпа.
Певица Зара тоже примерила шляпку и шикарное свободное платье в пол оливкового оттенка – в новом после звезда поблагодарила своих подписчиков, которые поддержали ее в тяжелой ситуации.
Настя Каменских поделилась теплым видео:
«Бесценные моменты с семьей»
Анна Хилькевич поделилась фото в профиль и рассказала, как научилась по-настоящему любить себя и свою внешность.
Анита Цой похвасталась прекрасным урожаем картошки и фотографиями с грядки. Лучший способ найти кратчайший путь к сердцу своих поклонников.
Олеся Судзиловская на отдыхе хвастается прекрасной формой и подтянутым телом, фотографируясь в зеркало.
Наташа Королева в ярком костюме проводит время в Калининграде и фотографируется на фоне местных замков.
Екатерина Вилкова опубликовала селфи со съемок в сценическом образе – поклонники оценили красную помаду и образ роковой красотки.
Фото: Instagram Виктории Бони, Валерии, Зары, Ирины Безруковой, Светланы Бондарчук, Анны Хилькевич, Олеси Судзиловской, Наташи Королевой, Екатерины Вилковой, Аниты Цой
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