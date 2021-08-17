17 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась фото в профиль и рассказала, как научилась по-настоящему любить себя и свою внешность.

Анита Цой похвасталась прекрасным урожаем картошки и фотографиями с грядки. Лучший способ найти кратчайший путь к сердцу своих поклонников.

Олеся Судзиловская на отдыхе хвастается прекрасной формой и подтянутым телом, фотографируясь в зеркало.

Наташа Королева в ярком костюме проводит время в Калининграде и фотографируется на фоне местных замков.

Екатерина Вилкова опубликовала селфи со съемок в сценическом образе – поклонники оценили красную помаду и образ роковой красотки.

Фото: Instagram Виктории Бони, Валерии, Зары, Ирины Безруковой, Светланы Бондарчук, Анны Хилькевич, Олеси Судзиловской, Наташи Королевой, Екатерины Вилковой, Аниты Цой

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